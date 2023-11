3 z 4

Konkurs w piątek i sobotę odbędzie się bez oprawy muzycznej. Ta zostanie przywrócona dopiero w niedzielę, jednak trudno będzie szukać rozrywkowej muzyki. Piotr Żyła zdecydował, że ostatniego dnia konkursu skoczy do piosenki "Sound of Silence" z repertuaru Simon and Garfunkel. Tym utworem podczas marszu milczenia pożegnano prezydenta.