Podczas wczorajszego meczu pomiędzy Legią Warszawa a FK Kukesi doszło do skandalu z udziałem kibiców. W trakcie drugiej połowy spotkania z trybun rzucono kamień, który trafił reprezentanta Polskiej drużyny. Ondrej Duda upadł na boisko. Piłkarz Legii został opatrzony przez lekarza po czym na noszach zniesiono go z murawy. Na szczęście, już po kilku minutach Duda poczuł się lepiej i o własnych siłach poszedł do szatni.

Mecz z przyczyn oczywistych został przerwany przez delegata UEFA. Najpóźniej do poniedziałku zostanie podjęta decyzja, czy Legii Warszawa zostanie przyznany walkower. Atmosfera podczas wczorajszego meczu od samego początku była bardzo nerwowa. Kibice już w pierwszej połowie rzucali w piłkarzy butelkami i innymi ciężkimi przedmiotami.

Mecz pomiędzy Legią Warszawa a FK Kukesi odbył się w albańskiej Tiranie.

