Małgorzata Rozenek od początku swojej kariery w show-biznesie kreuje swój wizerunek perfekcyjnej gwiazdy, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym. Niestety, nawet jej zdarzają się czasem sytuacje, z którymi nie do końca może sobie sama poradzić. Przypomnijmy: Rozenek przytyła w ciąży 30 kilo. Długo nie mogła wrócić do formy

Podobno wiele o kobiecie mówi to, co ma w torebce. Na tvn.pl pojawiła się niedawno rozmowa z Rozenek, w której zdradza szczegóły zawartości swoich torebek. Okazuje się, że Małgorzata nawet tam musi mieć wszystko uporządkowane, dlatego też nie znajdziemy w niej wiele. Jedna rzecz zaskakuje jednak Perfekcyjną - w każdej, którą posiada, są zabawki jej synów. Co jeszcze?

Na pewno telefon. Telefon to jest coś, bez czego się nie ruszam. Na pewno błyszczyk, na pewno zabawki moich synów, ja w każdej torebce znajduje samochodziki, albo gumy do żucia albo takie rzeczy, które moi synowie lubią. Ale ja lubię mieć porządek w torebce, więc nie mam za dużo rzeczy - mówi gwiazda

Tego się można było spodziewać.

