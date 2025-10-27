Zaskakujące poprawiny po eleganckim ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego! Goście założyli kalosze
Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był spektakularny, ale to poprawiny zaskoczyły najbardziej. Goście musieli porzucić wieczorowe kreacje i ruszyć na spacer po Poleskim Parku Narodowym w kaloszach i ciepłych ubraniach! Kasia Cichopek na tę okazję założyła białe futerko!
25 października odbył się ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Ceremonia oraz wesele miały miejsce w urokliwym Hotelu Drob w Urszulinie, zlokalizowanym w pobliżu Poleskiego Parku Narodowego. Para młoda zdecydowała się na organizację uroczystości z dala od zgiełku miasta, w otoczeniu natury.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Agnieszka Hyży, Aleksander Sikora, Marcin Mroczek i Ewa Wachowicz. Goście mogli podziwiać pięknie udekorowaną salę weselną i raczyć się wykwintnymi daniami. Niezapomniane wrażenie zrobił spektakularny tort, który był jednym z głównych punktów wieczoru. Z kolei poprawiny odbyły się w zupełnie innym klimacie, a goście sięgnęli po sportowe ubrania i kalosze...
Poprawiny po weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na sportowo!
Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był niemal jak z bajki. Jednak prawdziwe zaskoczenie czekało na gości dopiero dzień po weselu. Młoda para zdecydowała się na organizację nietypowych poprawin, które całkowicie odbiegały od tradycyjnych imprez, które odbywają się po weselach. Zamiast kontynuacji zabawy w sali bankietowej, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaprosili swoich gości na spacer po Poleskim Parku Narodowym.
Poprawiny na łonie natury były całkowicie nowym podejściem do tej weselnej tradycji. Goście mieli okazję odpocząć po hucznej imprezie, ciesząc się pięknem otaczającej przyrody. Wędrówka po parku stanowiła okazję do integracji w bardziej kameralnej atmosferze i z pewnością na długo zapadnie wszystkim w pamięć.
Goście już wcześniej byli poinformowani, aby zabrali ze sobą ubrania sportowe... Kalosze okazały się strzałem w dziesiątkę!
1 z 10
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po weselu zabrali swoich gości na spacer po malowniczej okolicy.
2 z 10
Na ślubie pary nie zabrakło córki Katarzyny Cichopek, Heleny. Niestety syn aktorki jest na zagranicznej wymianie i nie mógł towarzyszyć swojej mamie tego dnia.
3 z 10
Joanna Kurska na spacer wybrała sportowy zestaw. Jak wiadomo, żona Jacka Kurskiego jest aktywną biegaczką.
4 z 10
Na weselu i poprawinach pojawił się też Marcin Mroczek, który od ponad 25 lat gra serialowego męża Cichopek w "M jak miłość".
5 z 10
Wśród gości obecna była również Ewa Wachowicz, która dość szybko zdecydowała się wrócić do domu.
6 z 10
Maciej Kurzajewski od teraz może dumnie nosić obrączkę.
7 z 10
Mateusz Gessler na ślubie Katarzyny Cichopek zrobił furorę, zabierając swojego pupila.
8 z 10
Z kolei Aleksander Sikora nie zdecydował się na sportową stylizację.
9 z 10
Monika Pyrek z mężem Norbertem Rokitą z pewnością byli zadowoleni, że nowożeńcy zaplanowali aktywny czas po weselu.
10 z 10
Na liście gości był też Apoloniusz Tajner.