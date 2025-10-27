25 października odbył się ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Ceremonia oraz wesele miały miejsce w urokliwym Hotelu Drob w Urszulinie, zlokalizowanym w pobliżu Poleskiego Parku Narodowego. Para młoda zdecydowała się na organizację uroczystości z dala od zgiełku miasta, w otoczeniu natury.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Agnieszka Hyży, Aleksander Sikora, Marcin Mroczek i Ewa Wachowicz. Goście mogli podziwiać pięknie udekorowaną salę weselną i raczyć się wykwintnymi daniami. Niezapomniane wrażenie zrobił spektakularny tort, który był jednym z głównych punktów wieczoru. Z kolei poprawiny odbyły się w zupełnie innym klimacie, a goście sięgnęli po sportowe ubrania i kalosze...

Poprawiny po weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na sportowo!

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był niemal jak z bajki. Jednak prawdziwe zaskoczenie czekało na gości dopiero dzień po weselu. Młoda para zdecydowała się na organizację nietypowych poprawin, które całkowicie odbiegały od tradycyjnych imprez, które odbywają się po weselach. Zamiast kontynuacji zabawy w sali bankietowej, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaprosili swoich gości na spacer po Poleskim Parku Narodowym.

Poprawiny na łonie natury były całkowicie nowym podejściem do tej weselnej tradycji. Goście mieli okazję odpocząć po hucznej imprezie, ciesząc się pięknem otaczającej przyrody. Wędrówka po parku stanowiła okazję do integracji w bardziej kameralnej atmosferze i z pewnością na długo zapadnie wszystkim w pamięć.

Goście już wcześniej byli poinformowani, aby zabrali ze sobą ubrania sportowe... Kalosze okazały się strzałem w dziesiątkę!

