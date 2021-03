Zaskakująca reakcja księcia Karola na wywiad Meghan i Harry'ego! To nagranie dotrze do książęcej pary?

Wywiad Meghan Markle i Harry'ego wzbudził mnóstwo kontrowersji, ale rodzina królewska dotąd milczała. Jak podają zagraniczne media, królowa Elżbieta II nie oglądała wywiadu i według "Daily Mail" nie zamierza tego robić. Rodzina królewska nadal wykonuje swoje obowiązki i dystansuje się wobec rewelacji Sussexów. Tymczasem książę Karol odwiedził centrum szczepień mieszczące się w jednym z kościołów i wziął udział w krótkiej konferencji, na której został zasypany pytaniami o wywiad syna i jego żony. W jaki sposób zareagował? To bardzo wymowne! Harry nie będzie zachwycony...

ZOBACZ WIDEO Szokujący wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego. Oto 5 najmocniejszych fragmentów 01:51

Zaskakująca reakcja księcia Karola na wywiad Meghan i Harry'ego!

Książę Karol jest do tej pory jedynym członkiem rodziny królewskiej, która miała okazję publicznie odnieść się do wywiadu Meghan i Harry'ego dla Oprah Winfrey. Markle wytoczyła ciężkie działa przeciwko rodzinie męża i wprost oskarżyła ich o rasizm w stosunku do jej syna i przyznała też, że sama miała myśli samobójcze po tym, jak w tabloidach stale była oczerniana i miała nie otrzymać wsparcia od rodziny królewskiej. Tymczasem Harry narzekał na relacje z ojcem i skarżył się, że książę Karol przestał odbierać od niego telefony. Pałac zdecydował się zachować milczenie w tej sprawie, a jak się zachował sam książę Karol zapytany o wywiad przez jednego z dziennikarzy?

72-letni książę Karol nie podsumował słowami wywiadu syna i synowej, ale po tym, jak spojrzał na pytającego zaczął się śmiać pod nosem! To dosyć wymowne i może nie spodobać się Harry'emu...

Karol odwrócił się spojrzał na reportera, a gdy opuszczał budynek szedł dalej, chichocząc. Pałac Buckingham nie odpowiedział jeszcze na szereg zarzutów postawionych przez Meghan i Harry'ego w wywiadzie dla Oprah Winfrey - pisze o całym zajściu "The Telegraph".

Zobacz także: Meghan Markle w ogniu krytyki za stylizację u Oprah Winfrey: "Mówisz o cierpieniu w sukience za 18 tys. zł!"

Meghan i Harry wywiadem całkowicie zamknęli sobie drogę powrotu do rodziny królewskiej?

East News

Do głośnego wywiadu i zarzutów o rasizm wobec rodziny królewskiej odniósł się też Thomas Markle, ojciec byłej księżnej. Co zaskakujące, nie stanął po stronie córki!