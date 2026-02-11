Już w maju zobaczymy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji, który dzięki ubiegorocznej wygranej reprezentanta Austrii z piosenką „Wasted Love”, odbędzie się w Wiedniu. Kto będzie polskim reprezentantem na tym wydarzeniu? O tym przekonamy się już wkrótce, choć zamieszania wokół finału polskich preselekcji nie brakuje. Właśnie napłynęły nowe wieści w tej sprawie, a widzowie nie kryją rozczarowania.

Jak będzie wyglądał finał polskich preselekcji do Eurowizji?

Według ustaleń mediów związanych z konkursem piosenki Eurowizji, Telewizja Polska zaplanowała... 50-minutowe kwalifikacje, które zobaczymy na antenie TVP 7 marca.

50-minutowe Polskie Kwalifikacje ostatecznie 7 marca. Według planu ramówkowego zawartego w raportach prasowych, ukrytych na stronie tvp.pl, transmisja Finału Polskich Kwalifikacji odbędzie się w sobotę, 7 marca o 17:35 i potrwa całe 50 minut, stając się najkrótszymi w historii krajowymi eliminacjami - informuje portal misjaeurowizja

W tym miejscu warto wspomnieć, że początkowo finał polskich preselekcji miał się odbyć 14 lutego. Miało to być widowisko transmitowane "na żywo" z wielką widownią - padł nawet pomysł sprzedaży biletów na koncert.

Choć TVP wciąż nie wystosowała oficjalnej informacji, wszystko wskazuje na to, że wcześniejsze ustalenia serwisu Pudelek.pl w sprawie przebiegu finału polskich preselekcji do Eurowizji się potwierdzą. To oznacza, że występy uczestników zostaną nagrane 28 lutego i 1 marca w studiu programu "Jaka to melodia?", a emisja koncertu odbędzie się tydzień później, 7 marca. Następnie rozpocznie się głosowanie, które potrwa do północy, a zwycięzcę preselekcji najprawdopodobniej poznamy dzień później w "Pytaniu na śniadanie".

Fani Eurowizji nie kryją rozczarowania

Forma tegorocznego finału polskich preselekcji do Eurowizji nie przypadła do gustu fanom konkursu. W sieci dosłownie zawrzało.

Śmiechu warte to wszystko

Robi się coraz bardziej żałośnie - piszą rozgoryczeni fani

Przypomnijmy, że o wyjazd na Eurowizję 2026 powalczą:

Alicja Szemplińska

Anastazja Maciąg

Karolina Szczurowska

Piotr Pręgowski

Ola Antoniuk

Stasiek Kukulski

Jeremi Sikorski

Basia Giewont

Co sądzicie o tym wszystkim? Za kogo będziecie trzymać kciuki?

