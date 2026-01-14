Eurowizja 2026 odbędzie się we Wiedniu. Wiadomo też, że półfinały wypadają 12. i 14. maja natomiast wielki finał odbędzie się już 16. maja. Po głośnym udziale Justyny Steczkowskiej w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji, przyszedł czas by wybrać kolejnego reprezentanta. Kto spróbuje swoich sił podczas 70. edycji wydarzenia? Poznaliśmy listę artystów, którzy zgłosili się do polskich preselekcji.

Eurowizja 2026. Pełna lista uczestników polskich preselekcji

TVP oficjalnie przekazało, kto będzie starał się o wygranie polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Na liście uczestników znaleźli się:

Alicja Szemplińska - piosenkarka, finalistka 10. edycji "The Voice of Poland". Miała reprezentować Polskę podczas Eurowizji w 2020 roku, jednak konkurs został odwołany ze względu na pandemię.

Anastazja Maciąg - piosenkarka, finalistka 3. edycji "The Voice Kids"

Karolina Szczurowska - piosenkarka

Piotr Pręgowski - aktor i piosenkarz

Ola Antoniuk - piosenkarka

Stasiek Kukulski - uczestnik "The Voice Kids", laureat "Szansy na sukces" oraz laureat Nagrody Publiczności podczas koncertu Debiutów podczas KFPP w Opolu w 2025 roku

Jeremi Sikorski - piosenkarz, muzyk i aktor

Basia Giewont - piosenkarka, kompozytorka, aktorka teatralna i musicalowa

Eurowizja 2026. Piosenki polskich kandydatów do preselekcji

Alicja Szemplińska - "Pray"

Anastazja Maciąg - "Wild Child"

Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"

Ola Antoniuk - "Don't you try"

Stasiek Kukulski - "This to shall pass"

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

Basia Giewont - "Zimna woda"

Eurowizja 2026. Kiedy i gdzie oglądać polskie preselekcje?

Nie wiadomo jeszcze kiedy odbędzie się finałowy koncert, podczas którego TVP wyłoni, kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2026.

Eurowizja 2026. Kiedy wystąpi Polska?

Już dziś wiadomo, że reprezentant lub reprezentantka Polski wystąpi w połowie stawki pierwszego półfinału Eurowizji 2026, który odbędzie się 12. maja.

Eurowizja 2026. Kto z Polską w pierwszym półfinale?

Reprezentant Polski w pierwszym półfinale Eurowizji 2026, będzie musiał zmierzyć się z przedstawicielami takich krajów jak: Chorwacja, Grecja, Gruzja, Finlandia, Mołdawia, Portugalia, Szwecja, Belgia, Czarnogóra, Estonia, Izrael, Litwa, San Marino i Serbia.

Jeżeli odniesie sukces, to zawalczy o wygraną w Eurowizji 2026 w finale, który zaplanowany jest na 16. maja.

