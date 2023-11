Meghan Markle jest znana z tego, że bez skrupułów łamie królewski protokół. Księżna ma własną wizję swojego wizerunku i konsekwentnie ją realizuję. Teraz z kolei chce samodzielnie decydować o porodzie, nie biorąc pod uwagę królewskich zasad. Brytyjskie media informują, że Meghan zrezygnował z obecności „mężczyzn w garniturach” czyli nadwornych królewskich lekarzy!

Meghan po raz kolejny łamie protokół!

O tym, że księżna Sussex jest wymagająca zdążyliśmy się już przekonać, kiedy ze współpracy z nią rezygnowały kolejne asystentki, a służba w pałacu krytykowała jej zachowanie. Meghan weszła do rodziny królewskiej, ale nie do końca zamierza podporządkować się wieloletniej tradycji i zasadom tam panującym. Zaczęło się od tego, że księżna nie zdecydowała się nosić rajstop podczas oficjalnych wizyt, mimo że etykieta tego wymaga. Wyjątek robi jedynie, kiedy spotyka się z królową. Potem zaczęła wybierać zbyt odważne stylizacje i została upomniana przez samą Elżbietę II. Teraz Meghan chce, aby poród odbył się na jej warunkach, które zdecydowanie różnią się od tych kontynuowanych przez lata w rodzinie królewskiej.

Kto odbierze poród Meghan Markle?

Teraz księżna Meghan zdecydowała, że przy porodzie będą obecni lekarze, których samodzielnie wybierze, a nie nadworni położnicy! Alan Farthing i Guy Thorpe-Beeston to jedni z najlepszych ginekologów-położników. Z ich opieki korzystała księżna Kate i być może to dlatego Markle nie chce, aby byli obecni przy narodzinach jej dziecka. W końcu chce zrobić wszystko zupełnie inaczej niż żona Williama! Okazuje się jednak, że nie do końca księżna Sussex może odwołać królewskich lekarzy. Co prawda na jej życzenie nie będą bezpośrednio przy porodzie, ale będą dyżurować w szpitalu, aby w razie komplikacji interweniować.

Już niebawem dowiemy się, czy udało jej się zrealizować wszystkie pomysły. W końcu poród lada dzień!

Meghan stara się, aby poród odbyła się na jej warunkach

Poród Meghan coraz bliżej...

