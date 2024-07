Roast Michała Wiśniewskiego wzbudził wiele emocji! Jeden z występujących zażartował między innymi ze śmierci Anny Przybylskiej. Patryk Czebańczuk rozpoczął swoje wystąpienie od krótkiego wstępu. Niestety nie było ono miłe i przyjemne, a wręcz nie na miejscu, bo showman przywołał zmarłą Annę Przybylską. Co powiedział stand-upowiec?

5. urodziny stand up Polska. Jak co roku roast i gwiazda. Prawie umarłe gwiazdy jak co roku. Ja się zastanawiam, co będzie za rok. Anna Przybylska?

Słowa te miały na celu wyśmianie upadającej kariery Michała Wiśniewskiego. Patryk Czebańczuk zasugerował, że na 6. urodzinach Stand-up Polska odbędzie się roast Anny Przybylskiej. Czy przesadził? Oceńcie w naszej sondzie!

Co to jest roast?

Roast to gatunek rozrywkowy polegający na wystąpieniu roastowanego oraz zaproszonych gości, którzy wygłaszają obraźliwe, wulgarne monologi w kierunku roastowanego i siebie wzajemnie. Ostatnio dużą popularnością cieszył się roast Kuby Wojewódzkiego. Wystąpiła w nim między innymi Anna Dereszowska, która w trakcie emisji programu popłakała się. Pod jej adresem padło wiele nieprzyjemnych żartów. Niektóre z nich nawiązywały nawet do jej rzekomego romansu z Kamilem Durczokiem. Roast to coraz popularniejsza formuła, dlatego fani mogą spodziewać się drugiej części roastu Kuby Wojewódzkiego. Lubicie tego typu żarty?

