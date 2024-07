Ewelina Lisowska zarobiła w tym roku ponad 2 mln zlotych! Jej zarobki podsumował "Super Express", ktory podliczył pieniądze za zwycięstwo w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami", koncerty i kontrakty reklamowe. Okazuje się, że wygrana w "Tańcu z Gwiazdami" wcale nie była jej największym źródłem dochodu...

Ile zarabia Ewelina Lisowska?

Jak wylicza "Super Express", Ewelina Lisowska miała zarobić w tym roku sporo ponad 2 miliony złotych. Za co dokładnie? Intratne kontrakty gwiazdy rozpoczęły się w grudniu 2014 roku, kiedy to Ewelina wzięła udział w kampanii reklamowej sieci RTV i AGD, na której miała zarobić pół miliona złotych. Kolejnym sukcesem finansowym była współpraca z producentem lalek Barbie, za którą gwiazda zagarnęła 200 tysięcy złotych. Tabloid podlicza także, że w sezonie koncertowym, artystka dała aż 34 koncerty. Za jeden występ Lisowska kasuje 45 tysięcy złotych. I na koniec zwycięstwo w tanecznym show "Taniec z Gwiazdami", po którym jej stan konta powiększył się o kolejne 100 tysięcy złotych (plus kolejne kilkadziesiąt tysięcy z sam udział w programie - za każdy odcinek). Z takimi zarobkami, Ewelina zalicza się obecnie do najlepiej zarabiających gwiazd! A po wygranej w show zapewne jeszcze więcej reklamodawców będzie chciało, by Ewelina firmowała ich produkty swoją twarzą.

