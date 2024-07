Ewelina Lisowska to jedna z największych gwiazd, które wystąpią w czwartej edycji "Tańca z Gwiazdami". Ewelina niedługo zacznie ostro ćwiczyć do jesiennego show, ale zanim to się stanie jest w trakcie swojej letniej trasy koncertowej. Znalazła jednak czas na występ w Dzień Dobry Wakacje w TVN. Tam odpowiedziała na kilka pytań fanów. Zebraliśmy najciekawsze fakty z życia Eweliny Lisowskiej.

Ciekawostki o Ewelinie Lisowskiej



Czy wiedzieliście, co Ewelina najbardziej lubi w swojej garderobie? To buty, ma około 50 par, a kolekcja stale się powiększa! Może przegoni Monikę Olejnik! :) A w swojej torebce nosi?

Telefon, szminka, portfel, chusteczki i czasami przemycam małe czekoladki :)

Ewelina wyznała, że trudno jest jej być gwiazdą. Powód? Ciągle jest w podróży!

Cały czas podróżuję. Dzisiaj musiałam wstać przed 4! - powiedziała Lisowska.



Jeśli chcecie gdzieś spotkać Ewelinę, to pewnie będzie to włoska restauracja. Wokalistka najbardziej lubi włoską kuchnię. Do tego nie pija kawy, ale za to jest fanką zielonej herbaty z miodem. Ale pamiętajcie, nie zaczepiajcie i nie róbcie zdjęć Ewelinie kiedy je.

Nie jest to przyjemna sprawa kiedy w tym samym czasie wkładam łyżkę do buzi. Często nie mam czasu żeby spokojnie zjeść, więc to dodatkowo utrudnia. Jak jestem głodna to jestem bardzo nieszczęśliwa :) - napisała Lisowska.



Ewelina musi uwielbiać dobrze zjeść, choć po niej zupełnie tego nie widać, bo prezent od fanów, jaki najbardziej zapamiętała to: książka kucharska, którą sami napisali!

Lisowska nie ma też problemu z reklamą Media Expert "Włączamy niskie ceny", która w okresie świątecznym zamęczyła odbiorców. Okazuje się, że na koncertach fani śpiewają jej tę reklamę.

Bardzo często, ciekawe kiedy im się znudzi :)



Okazuje się, że Ewelina Lisowska nie przepada za.... wodą, a nawet się jej boi.

Kiepsko pływam :(

Czy jej młodsze rodzeństwo pójdzie w ślady Eweliny?

Brat ma 21 lat i cały czas szuka tego, czym chce się zajmować. 13-letnia siostra próbuje śpiewać, ale jeszcze nie wiadomo czy chce to robić, a najmłodsza ośmioletnia siostra interesuje się makijażem.

Ewelina od dwóch miesięcy zajmuje się swoją sunią Lucy. Szczeniak ma dopiero cztery miesiące i uczy wokalistkę odpowiedzialności.

A co muzycznymi planami? Trzecią płytę Ewelina wyda na wiosnę. Teraz przez tydzień Ewelina nie koncertuje, ale już 1 sierpnia wraca na scenę w Białogardzie.

A Wy za co lubicie Ewelinę Lisowską? Będziecie jej kibicować w Tańcu z gwiazdami?



