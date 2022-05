Maja Hyży wbiła szpilę Agnieszce Hyży! Zdradziła, co działo się na komunii jej synów

Maja Hyży i Grzegorz Hyży zawarli ugodę! Po kilku miesiącach poważnego konfliktu, kiedy to wokalistka zarzuciła muzykowi, że nie dba o dzieci i płąci zbyt niskie alimenty , byli małżonkowie doszli do porozumienia Szczegóły podał magazyn "Flesz"! Maja Hyży przeprosiła byłego męża! Grzegorz na początku planował podać Maję do sądu. Nie podobało mu się to, że była żona przedstawia go w złym świetle. W sprawę zaangażowała się nawet Agnieszka Hyży , której też zależało na przeprosinach Mai. Jak dowiedział się "Flesz" parze udało się dojść do porozumienia poza sądem. Wokalistka przeprosiła Grzegorza i zobowiązała się nie mówić o nim w wywiadach. Z kolei muzyk zdecydował, że będzie płacil Mai wyższe alimenty: Maja przeprosiła Grzegorza i zobowiązała się nie rozmawiać więcej z prasą na temat ich życia prywatnego. Byli małżonkowie podpisali też ugodę. Co zawiera? Grzegorz zobowiązał się do płacenia wyższych alimentów (podobno wynoszą teraz 3 tys. złotych), a Maja - do niekomentowania jego życia - czytamy Grzegorz i Agnieszka Hyży - czy spędzą święta z dziećmi? Byli małżonkowie wyjaśnili sobie również sprawę opieki nad dwójką bliźniaków. Para będzie zajmować się nimi przemiennie, czyli tak jak było do tej pory. Święta z kolei dzieci spędzą z wokalistk ą. Tuż przed nimi Grzegorz i Agnieszka zorganizowali dla nich przedświąteczne spotkanie z prezentami: Zależało im, żeby Alex i Wiktor spędzili w tym okresie trochę czasu z tatą, dlatego postanowili nieco przyspieszyć Gwiazdkę i zorganizować świąteczne spotkanie... zaraz po mikołajkach. Zapraszają do siebie przyjaciół z dziećmi, zaplanowali różne gry i zabawy, a na koniec wizytę Mikołaja, który wręczy maluchom prezenty Chyba dla dobra...