Filip Gurłacz bardzo stanowczo zareagował na pytania o Agnieszkę Kaczorowską. Aktor w rozmowie z mediami nawet nie ukrywał, że ma dość opowiadania o relacji z tancerką. Takich słów nie spodziewał się chyba nikt.

Aktor Filip Gurłacz ma dość pytań o Agnieszkę Kaczorowską

Premiera nowej edycji programu "Kocham Cię, Polsko" zbliża się wielkimi krokami. Filip Gurłacz, który został jednym z kapitanów, pojawił się na konferencji prasowej, gdzie miał okazję podzielić się swoimi przemyśleniami na temat programu i kariery. Szybko jednak okazało się, że Gurłacz musiał zmierzyć się również z pytaniami o Agnieszkę Kaczorowską, z którą współpracował w "Tańcu z Gwiazdami".

Podczas rozmów z mediami, Filip Gurłacz zdecydowanie zaznaczył, że nie zamierza więcej odpowiadać na pytania dotyczące Agnieszki Kaczorowskiej.

Nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące Agnieszki — w ogóle, żadnych powiedział dla Faktu.

Zaskakujące porównanie Gurłacza

W rozmowie z dziennikarzami Filip Gurłacz nie krył irytacji powracającymi spekulacjami i pytaniami o Agnieszkę Kaczorowską, z którą stworzył gorący duet w "Tańcu z Gwiazdami".

Ciągnie się ten temat za nami i te pomówienia, które w tytułach wcale na pomówienia nie wyglądają, ciągną się za nami jak smród po gaciach. Jeżeli media nie są w stanie wyciszyć tego wątku, a szkoda, bo ja bardzo bym chciał o Agnieszce opowiadać i miło wspominam tę historię, to niestety ja muszę postawić granicę. Więc bardzo mi przykro. Proszę mnie o Agnieszkę nie pytać dodał w rozmowie z Faktem.

Choć od ich udziału w "Tańcu z Gwiazdami" minął już rok, temat relacji Gurłacza i Kaczorowskiej wciąż powraca. Po zakończeniu programu drogi zawodowe obu gwiazd się rozeszły - zniknęły internetowe interakcje, co wywołało lawinę kolejnych domysłów. Gurłacz przyznał, że miło wspomina udział w show, ale medialne pomówienia sprawiają, że trudno mu oddzielić przygodę na parkiecie od szumu wokół swojej osoby.

Spodziewaliście się takiego komentarza ze strony Filipa Gurłacza?

