"Dopamine dressing" coraz częściej pojawia się w stylizacjach polskich gwiazd – nie tylko na medialne wydarzenia, lecz także w codziennych zestawach, chętnie prezentowanych w mediach społecznościowych. Ten kultowy trend znów wraca do mody i szczególnie zachwyca zimą.

"Dopamine dressing" podbija trendy zimą 2026

"Dopamine dressing" zasłynął w modzie jak bardzo wyjątkowy trend, a wszystko dzięki historii jego powstania. Nie jest skupiony na konkretnych ubraniach, fasonach lub dodatkach, a na ubieraniu się w sposób, który jest w stanie poprawić samopoczucie i nastrój. Kluczowe są w tym zarówno kolory, jak i wzory i faktury materiałów. Według psychologów dobrze dobrana stylizacji bezpośrednio może wpłynąć na bardziej optymistyczne myśli oraz energię, której brakować może szczególnie zimą.

O tym szczególnym trendzie po raz pierwszy zaczęła mówić w 2020 roku doktor Dawn Karen, radząc żyjącemu wtedy w sparaliżowanym świecie społeczeństwie zadbanie o swoje dobre samopoczucie właśnie poprzez modę. Wspomniała wtedy o "mood enhancement dressing", który dzięki mediom społecznościowym upowszechnił się właśnie pod chwytliwą nazwą "dopamine dressing".

O wielkim powrocie trendu rozpisują się modowe media, a my nie przegapiliśmy stylizacji gwiazd, które świetnie go prezentują. Na uwagę zasługuje między innymi Małgorzata Socha, która na ostatnie rozdanie nagród wybrała oryginalnie skrojony garnitur z bocznym marszczeniem w intensywnym, krwistoczerwonym kolorze, który w złożeniu "dopamine dressing" ma dodawać energii i pewności siebie.

Na równie spektakularną czerwień wzbogaconą o jeszcze bardziej energetyczny różowy kolor postawiła również jak zwykle świetnie ubrana Paulina Sykut-Jeżyna, tym razem podczas jednego z odcinków programu "Taniec z gwiazdami". Prezenterka zachwyciła w dopasowanej, świetnie podkreślającej figurę długiej sukni z odkrytymi ramionami i oryginalnie wyglądającymi, opadającymi na ramiona rękawkami.

Doda - podczas odkrycia swojej gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu - zaprezentowała się w sukni w żółtym, symbolizującym radość i sukces kolorze, co idealnie wpasowało się w charakter całego wydarzenia.

Jakie kolory warto wybierać według trendu "dopamine dressing"?

Według psychologii odpowiednie kolory mogą wpływać na nasze samopoczucie w określony sposób i powodować konkretne emocje. Tak właśnie żółty, często kojarzony z radością, może skutecznie poprawić humor. Czerwony odpowiedzialny jest z dodanie energii i pewności siebie, a zielony pomaga w zrelaksowaniu się i uspokojeniu. Kluczowy jest też fioletowy, który według psychologii wzmagać może naszą wyobraźnię i kreatywność.

Małgorzata Kożuchowska ubrana zgodnie z trendem "dopamine dressing', fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

Doda w żółtej sukni w trendzie "Dopamine dressing", fot. Adam Burakowski/East News