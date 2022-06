Zamyślona Blanka Lipińska w nowym BMW za 300 tyś. zł! Zdjęcia PAPARAZZI

Blanka Lipińska przeprowadziła się do nowego mieszkania, ale zanim to zrobiła zdecydowała się urządzić je od nowa. Na Instastories autorka "365 dni" chwali się relacjami, na których prezentuje kolejne etapy urządzania i dekorowania pomieszczeń. Gwiazda prezentowała już imponujący salon, kuchnię i jadalnię, a teraz przyszedł czas na metamorfozę łazienki. Okazuje się, że to pomieszczenie przeszło prawdziwą rewolucje. Zobaczcie zdjęcia przed i po! Szykujesz się na remont łazienki? Promocje Obi to doskonały moment na zakupy bez obaw o przekroczenie zaplanowanego budżetu. Szokująca metamorfoza łazienki w nowym mieszkaniu Blanki Lipińskiej! Jak informował jakiś czas temu magazyn "Flesz" autorka powieści "365 dni" wynajęła luksusowy apartament . Ma w nim w do swojej dyspozycji dwie łazienki, trzy pokoje, kuchnię, garderobę i ogromny taras. Blanka Lipińska cały czas jest na etapie urządzania nowego mieszkania, a tym razem zaprezentowała pomieszczenie, z którego jest wyjątkowo dumna. Z pomocą projektantki beżowo-zielono-brązową łazienkę zmieniła w stylowe i nowoczesne pomieszczenie. Nie zabrakło w nim klasycznych białych ścian, okrągłego lustra i drewnianej szafki na metalowych nogach. Teraz wnętrze wygląda imponująco, aż trudno uwierzyć, że to jest to samo pomieszczenie. Okazuje się, że remont przebiegał bardzo sprawnie: Tak szybko, tak łatwo i tak tanio odmieniła tą przestrzeń - napisała dumna z projektu architektki Blanka Lipińska na Instastories. Sami zobaczcie, jak teraz wygląda łazienka Blanki Lipińskiej! Zobacz także: Autorka "365 dni" Blanka Lipińska pozuje zupełnie nago! Ależ ona ma figurę, choć... twierdzi, że przytyła Blanka Lipińska regularnie publikuje na Instagramie zdjęcia swojego nowego mieszkania. W...