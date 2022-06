Film "365 dni" w mgnieniu oka został okrzyknięty najgorętszą produkcją 2020 roku, a już niebawem na platformie Netflixa pojawi się premiera kontynuacji ekranizacji bestsellerowego erotyku Blanki Lipińskiej. Teraz pisarka zdobyła się na szczere wyznanie i zdradziła kulisy kręcenia scen erotycznych w filmie "Ten dzień". Pomiędzy aktorami naprawdę doszło do zbliżeń? Blanka Lipińska zdradza szczegóły kręcenia scen erotycznych w filmie "365 dni: Ten dzień" Fani pełnej namiętności, pościgów i nieoczekiwanych zwrotów akcji relacji Laury i Massimo z "365 dni" mają powody do świętowania. Już 27 kwietnia premiera filmu "Ten dzień", będącego kontynuacją pikantnego romansu zjawiskowej Polki, która została porwana na wakacjach przez zabójczo przystojnego bossa sycylijskiej mafii. Do sieci trafił już zwiastun drugiej części "365 dni" i jak przystało na produkcję Netflixa , zapowiada się naprawdę gorąco. Przed nami kolejne piękne destynacje, mafijne porachunki, sercowe rozterki i nowy przystojniak, który nieźle namiesza w związku głównych bohaterów. Co więcej, "Ten dzień" to także mocne, przepełnione erotyzmem sceny, na które z wypiekami na twarzy czekają fani odtwórców głównych bohaterów. By podgrzać atmosferę wokół produkcji, Blanka Lipińska zdradziła szczegóły kręcenia pikantnych scen. - To jest bardzo skomplikowany temat. Gdy ja przy jedynce brałam się za te sceny erotyczne - bo to ja reżyseruję ten seks - myślałam, że to jest łatwe. Nie jest - przyznała na InstaStories autorka "365 dni". Zobacz także: Blanka Lipińska rezygnuje z dalszych części "365 dni"! "Bardzo bałam się tej chwili…"...