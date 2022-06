Prace remontowe w najnowszym apartamencie Blanki Lipińskiej idą w zawrotnym tempie. Autorka "365 dni" właśnie pochwaliła się kolejnym wnętrzem swojego luksusowego mieszkania. Okazuje się, że poza główną łazienką, w jej nowym lokum znajduje się łazienka przeznaczona specjalnie dla gości. Trzeba przyznać, że to wnętrze naprawdę robi wrażenie! Blanka Lipińska urządza swoje nowe mieszkanie Blanka Lipińska należy do tych gwiazd, które w mediach społecznościowych chętnie relacjonują swoją codzienność. To właśnie za pośrednictwem Instagrama pisarka nie tylko dzieli się z internautami wspomnieniami w egzotycznych wakacji, modowymi, makijażowymi i włosowymi inspiracjami, promuje swoje urodowe triki , czy też zdradza szczegóły dotyczące produkcji filmu "365 dni" . Teraz, gdy zdjęcia do kultowego erotyku już się zakończyły, a artystka zrezygnowała z kolejnych części "365 dni" , może wreszcie skupić się wyłącznie na sobie i remontowaniu swojego nowego mieszkania. Blanka Lipińska na początku roku, kupiła nowy apartament i już stawia gruntowny remont. Do tej pory autorka bestsellerowej erotycznej sagi pochwaliła się w sieci imponującą kuchnią, która nie wszystkim przypadła do gustu. Co ciekawe emocje budzi nie tylko ciemna kolorystyka wnętrza, ale też fakt, że pisarka ma w nim żyrandol z włosami Barona . Niedawno do sieci trafiły także zdjęcia mrocznej jadalni Blanki Lipińskiej , którą internauci porównali do "grobowca". Podobna kolorystyka znalazła się także w ociekającej luksusem łazience pisarki , w której dominuje biało-czarny marmur oraz czarne dodatki. Jak się okazuje, to jednak nie jedyna łazienka, jaka znalazła się w apartamencie autorki "365 dni". Teraz Blanka Lipińska...