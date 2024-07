1 z 6

Makabra w Berlinie na jarmarku świątecznym. Ciężarówka wjechała w tłum ludzi i zabiła dziewięć osób. Wiadomo, że tir należy do polskiej firmy transportowej - jechał nią do Berlina Polak, który miał rozładować tam towar. Żona Polaka poinformowała, że nie miała kontaktu z mężem - kierowcą tira - od godziny 16. Właściciel firmy transportowej, do którego należy ciężarówka powiedział, że ręczy za swojego pracownika - to jego kuzyn - i to na pewno nie on wjechał w tłum ludzi. Ciężarówka została najprawdopodobniej mu ukradziona, a zamachowiec najpierw go zabił, po czym pojechał na jarmark. (ZOBACZ WIDEO Z MIEJSCA ZDARZENIA)

Jak podaje Tvn24.pl, Ambasada RP w Berlinie nie ma na razie żadnych informacji o Polakach poszkodowanych w domniemanym zamachu w Berlinie.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdują się w galerii.

