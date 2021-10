Zakochana Małgorzata Rozenek tuli się do męża w restauracji. Nowe zdjęcia paparazzi

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan opowiedzieli o swojej pierwszej randce! Zakochani podczas Balu Dziennikarzy, po raz pierwszy zdradzili, jak wyglądały początki ich znajomości. Sportowiec i prowadząca program "Projekt Lady" w "Dzień Dobry TVN" zdradzili, że umówili się w kinie, gdzie spędzili bardzo miło czas. Jak sami przyznali, nie brakowało emocji: Radosław Majdan: Nasze pierwsze spotkanie to wtedy, kiedy nie mogłem trafić do domu. Małgorzata Rozenek: Tak, tak było. Zgubił drogę, bo taki był oszołomiony, że jechał i jechał. Ja w końcu mówię: "Gdzie Ty mieszkasz?", a on: "Trochę krążę". Radosław Majdan: Rzeczywiście było trochę emocji. Jechałem jakoś dziwnie do domu. Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek bardzo miło wspominają swoje pierwsze spotkanie. Co ciekawe na kolejną randkę wybrali się do Janek, żeby ukryć się przed paparazzi. To niestety się nie udało, a o ich znajomości dowiedziały się media. Para natomiast poznała się na premierze filmu "Mój biegun" w październiku 2013 roku. Lubicie Radka i Małgosię? Zobacz: Czułości Rozenek i Majdana na kolejnej randce w kinie Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan opowiadają o pierwszej randce Zakochani wybrali się wówczas do kina