Małgorzata Rozenek nie raz udowadniała, że nie boi się kontrowersji i uwielbia bawić się modą. I choć gwiazda TVN uwielbia klasyczną elegancję, często wybiera z aktualnych trendów to, co pasuje do jej stylu. Tym razem piękna prowadząca "Projekt Lady" została przyłapana przez paparazzi w drodze do butiku Łukasza Jemioła. O tym płaszczu marzą internautki!

Małgorzata Rozenek w jesiennym płaczu w stylu "teddy bear"

Małgorzata Rozenek zachwyca swoimi stylizacjami nie tylko podczas wielkich wyjść, ale i codziennych sytuacji, nic więc dziwnego, że paparazzi nie odstępują jej na krok. Tym razem ukochana żona Radosława Majdana została sfotografowana podczas spaceru do swojego ulubionego butiku Łukasza Jemioła.

Prowadząca "Projet Lady" postawiła na najmodniejszy w tym sezonie płaszcz w stylu "teddy bear" w odcieniu jasnego beżu. Cieplutkie, sięgające niemal kolan furko z logowanymi przeszyciami robi furorę na Instagramie i jest marzeniem niejednej miłośniczki mody. Ten piękny płaszcz marki Bizuu nie należy jednak do najtańszych. Model Florence to bowiem wydatek 1 299 złotych. Uwagę zwraca również kraciasta torebka gwiazdy TVN. Ten modny dodatek marki Woolrich to absolutny hit jesieni. Jej ponadczasowy fason, a także kolorystyka i faktura świetnie wpisuje się aktualne trendy. Niestety, nie należy do najtańszych. To wydatek ok 1,6 tys. złotych.

Jesienny look dopełniła beżowa dzianinowa spódnica, zestawiona z bluzą w tym samym odcieniu, a także białe, przeciwsłoneczne okulary oraz białe, gumowe kozaki, które są absolutnym must have tej jesieni. Całość wygląda wyjątkowo stylowo i modnie.

Jeśli spodobała wam się stylizacja Małgorzaty Rozenek, wcale nie musicie wydać kroci. Podobne propozycja znajdziecie w popularnych sieciówkach. Za biały płaszcz w stylu "teddy bear" zapłacicie w Sinsay zaledwie 159,99 złotych. Jest cieplutki, miękki i świetnie wpisuje się w najnowsze trendy.

Mat. prasowe

PŁASZCZ TEDDY KREMOWY SINSAY 159,99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Również buty w stylu Małgorzaty Rozenek, królują obecnie w sieciówkach. Znajcie je m.in. w CCC, Reserved, czy Stradivarius. My znalazłyśmy podobne, sięgające kostek w ofercie Sinsay. Cena? 129,99 złotych.

Mat. prasowe

BOTKI Z IMITACJI SKÓRY KREMOWE SINSAY 129,99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Jak się okazuje, wizyta w butiku projektanta była bardzo owocna, ponieważ Małgorzata wyszła z niego w innym, robiącym ogromne wrażenie płaszczu.

Małgorzata Rozenek w kraciastym płaszczu od Łukasza Jemioła

Kremowa baza poprzedniego looku, a także kraciasta, beżowo-brązowa torba ewidentnie zainspirowały Małgorzatę Rozenek do tego, by stały się podstawą innego, jesiennego looku. W butiku Łukasza Jemioła gwiazda TVN wypatrzyła prawdziwą perełkę.

Jasny, beżowo-biały płaszcz w kratę świetnie współgra z resztą poprzedniej stylizacji i dodaje jej dziewczęcego luzu.

A wam który look bardziej się podoba?