Małgorzata Rozenek-Majdan już niedługo po raz trzeci zostanie mamą. Gwiazda spędza ostatnie chwilę przed porodem w uroczym domu z dala od wielkiego miasta, co jakiś czas publikując w mediach społecznościowych swoje nowe zdjęcia. Ostatnia fotografia Małgorzaty Rozenek wywołała w sieci prawdziwą burzę. Wszystko przez to, że na zdjęciu trudno dopatrzeć się ciążowych krągłości! Niektóre Internautki podejrzewają, że gwiazda już urodziła, inne złośliwie zarzucają, że symulowała ciążę. Spójrzcie na zdjęcie, które wywołało tyle kontrowersji! Ostatnie zdjęcie Małgorzaty Rozenek wywołało prawdziwą burzę w sieci! Nowe zdjęcie Małgorzaty Rozenek w obszernym dresie wywołało w Internecie falę spekulacji. Celebrytka pod fotografią umieściła wymowny wpis, w którym wyznała, że nie może doczekać się przyszłości i łatwo domyślić się, że chodzi o narodziny kolejnego dziecka: Już nie mogę się doczekać, tego co przyniesie przyszłość 🤱 😁 -napisała Małgorzata Rozenek na Instagramie. Zdjęcie gwiazdy pozującej w białym dresie na kanapie wzbudziło ogromne kontrowersje, bo niektóre Internautki nie mogą dopatrzeć się na nim ciążowego brzuszka i nie wiedzą, czy już mogą gratulować powitania na świecie kolejnego członka rodziny! Inne piszą wymowne złośliwości. Już bez brzuszka😍 Czyżby juz po? 🙈❤️ Można już gratulować😍? Wygladasz jakbys bez brzuszka była Dlaczego Twój brzuch raz jest mega ogromny a na drugi raz wgl go nie widać Poduszki zapomniałaś wsadzić Fanki Małgorzaty Rozenek stanęły w jej obronie i piszą, że to może być stare zdjęcie lub takie ujęcie na którym ciążowy brzuch ukrył się pod obszerną bluzą: A nie pomyśleliscie że to stare zdjęcie Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Faktycznie nie widać na nim...