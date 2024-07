1 z 9

Małgorzata Rozenek na co dzień

Jak wygląda Małgorzata Rozenek na co dzień? Odpowiedź może być tylko jedna! Świetnie! Prezenterka stacji TVN została przyłapana przez paparazzi, podczas załatwiania spraw w centrum Warszawy. Małgorzata Rozenek to wielka gwiazda, ale przecież także żona i mama, która codziennie mierzy się z mnóstwem obowiązków. Małgosia postawiła na elegancki look utrzymany w ciemnych barwach.

Polecamy: Dlaczego spodnie dla gruszki powinny mieć podwyższony stan?

Gwiazda miała na sobie eleganckie, czarne spodnie oraz top w tym samym kolorze. Ekstrawaganckim akcentem jej stylizacji była marynarka w Atomówki (identyczną miała ostatnio na sobie Natalia Siwiec) oraz szpilki na niebotycznie wysokich obcasach! Zobaczcie Małgosię w codziennym, naturalnym wydaniu.

Zobacz też: Ile lat ma Małgorzata Rozenek? Portal chciał zdemaskować gwiazdę i zaliczył wtopę!