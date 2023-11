5 z 10

W trzecim odcinku „Tańca z gwiazdami” tango zatańczyli Czadoman i Walerija Żurawlewa. Andrzej Grabowski porównał tancerkę do pięknej rosyjskiej księżnej. Co do tańca Czadomena aktor nie miał zastrzeżeń. Iwona Pavlović z kolei była pod wrażeniem głosu showmana. Skrytykowała jednak jego ramę, która była zdecydowanie za nisko. To ta para pożegnała się dziś z programem!