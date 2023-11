Justyna Żyła w trzecim odcinku "Tańca z gwiazdami" po raz kolejny spotkała się z krytyką ze strony Iwony Pavlović. Tym razem do znanej z ostrych wypowiedzi jurorki, dołączyli pozostali członkowie jury i ocenili występ celebrytki jedynie na 8 punktów. Zobaczcie, jak podsumowali taneczne show w wykonaniu Justyny Żyły i Tomasza Barańskiego!

Justyna Żyła i Tomasz Barański w trzecim odcinku „Tańca z gwiazdami” zatańczyli salsę. Andrzej Grabowski stwierdził, że oszczędzi dziś celebrytce krytycznych opinii ze swojej strony. Jednak przyznał jej jedynie 4 punkty, a to najniższa nota, jaką do tej pory wystawił! Ivona Pavlović nie miała problemu z wyrażaniem własnej opinii i otwarcie powiedziała:

Przerażasz mnie. Nie potrafisz zrobić kroku poprawnie z tancerzem, który jest genialny. To on cię trzyma. (...) Nie wiem, co jest przyczyną. Cieszę się jednak, że wytrwałaś do końca. - usłyszeliśmy od jurorki.