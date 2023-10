Sylwia Bomba nie ukrywa, że w jej życiu sporo się zmieniło i w końcu trafiła na odpowiedniego mężczyznę. Co prawda, gwiazda nie ujawniła o kogo chodzi, ale w sieci ruszyła już lawina spekulacji, a niedawne zdjecia paparazzi nie pozostawiają wątpliwości, że najprawdopodobniej chodzi o Grzegorza Collinsa... Zobaczcie to nagranie!

Sylwia Bomba po niedawnych dramatycznych wydarzeniach w jej życiu osobistym związanych ze śmiercią jej byłego partnera, ojca Antosi, w końcu znalazła spokój i szczęście u boku tajemniczego mężczyzny, o którym niewiele mówi. Gwiazda "Gogglebox" teraz zrobiła wyjątek i opublikowała w mediach społecznościowych wideo ze wspólnej przejażdżki na motocyklu i napisała:

Zobacz także: Sylwia Bomba ma nowego partnera? Zdradziła, jaka jest prawda

Internauci są zaskoczeni nagraniem i spekulują, że chodzi o Grzegorza Collinsa, chociaż Sylwia Bomba nie potwierdziła tych informacji i wygląda na to, że chce utrzymać jak najdłużej tożsamość partnera w tajemnicy.