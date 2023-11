O tych zdjęciach mówiła cała Polska. Tuż po przegranym meczu Robert szukał pocieszenia w ramionach zmartwionej żony, która wspierała piłkarza podczas Mundialu w Rosji. Internauci byli jednak dla nich bezlitośni. Co na to Robert?

Naprawdę normalnym ludziom nie spodobało się, że szukałem pocieszenia u Ani, czy ktoś im tak powiedział i duża część to podchwyciła? Po każdym meczu tak jest - idziesz się cieszyć lub szukać pocieszenia u bliskich. Przecież to trwało 30 sekund, a w szatni byłem szybciej niż niektórzy piłkarze. Co to zmieniło? To szukanie dziury w całym. Rozumiem, gdy ktoś powie, że zagrałem źle, bo to prawda. Ale danie buziaka osobie, która rozumie, jak wiele poświęciłem i jak boli porażka w sporcie, bo sama jest sportowcem? - mówi piłkarz w "Przeglądzie Sportowym".