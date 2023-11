Robert Lewandowski po przegranym meczu z Senegalem był załamany. Kapitan polskie reprezentacji po porażce 2:1 dla Senegalu schodząc z boiska, podbiegł do barierek, gdzie już czekała na niego Ania. Lewandowska pocałowała smutnego męża i czule obejmowała by jakoś go pocieszyć. Scenka trwała chwilę, a zdjęcia są rozczulające.

Fotografie obiegły cały świat, a jakie są komentarze kibiców? Najpierw wszyscy byli zachwyceni, że Lewandowscy tak się kochają, a Ania jest pierwsza fanką męża i bardzo przeżywa z nim każdy mecz.

Dlaczego Lewandowska pocieszała Lewandowskiego po meczu?

Jednak potem pojawiły się głosy, że "pocieszanie" Ani to była ustawka, by po lansować się na oczach całego świata. Do tego pojawiły się zarzuty, że Lewandowski jako kapitan powinien iść z drużyną do szatni wspólnie przeżyć i omówić porażkę, a nie robić "przestawienie" z żoną.

Co zatem wypisują internauci?

czyli nowa agencja PR działa... pomysł na lans, na "power couple" może nie oryginalny i bardzo oklepany, ale co oni mają więcej do zaproponowania... nic... no może nowe "fryzurki" xD..... choć ten wycięty zygzak i te sznurki we włosach to tandeta jakich mało... polskie bek-CHAMY... - czytamy komentaz w Internecie pod zdjeciami Lewandowskich z meczu.

Za taki mecz to nie powinni dostać złamanego grosza! Wiecznie odpoczywają, a i tak grają jak łamagi. Tylko w głowie im lans i kasa...niech jeszcze więcej reklamują..może tym razem drugi szampon?? - cztamy w Internecie.

Przepraszam, ale pan Lewandowski przyjechał na randkę czy do roboty? Mydlana opera na Mistrzostwach.

Ale dziecinada Lewandowscy Te ich Przytulanki i calowali to tylko dla lansu i reklam Przecież widać że to było ustawione nawet tak zrobione fotki żeby było widać sznurki u Anki i pioruna u Lewego .Czemu nie ujęte zdjęcia z drugiej strony? Anka leciała do Lewego a wcześniej zamówiła fotoreporterów. Tylko zwisające boczku uLewej widać Za dużo się reklamują a za mało ćwiczą Lewy do Real (a) pójdzie ale na zakupy dla Anki - komentują czułości Lewandowskich Internauci.

A Ty co sądzisz o czułościach Lewandowskich - ustawione czy zwyczajne ludzkie odczucie po przegranej? Kibice są rozczarowani występem polskich piłkarzy i być może to rzutuje na negatywny odbiór pocieszania Roberta przez Anię.

Czułości Lewych to ustawka?

Już poza aparatami na parkingu Anna Lewandowska podeszła pod autobus kadry, którym miał odjechać Robert i przytulała męża przez barierki. Widać, że ciężko było jej rozstać się z przygnębionym Lewandowskim.

Ania pocieszała męża po przegranym meczu.

Lewandowska jako największa fanka Roberta bardzo przeżywała z nim porażkę.