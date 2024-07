Natasza Urbańska długo była krytykowana za swoje artystyczne dokonania. Aby udowodnić, że ma talent, artystka wielokrotnie brała udział w różnych programach talent-show. Niestety, zazwyczaj ocierała się o wygraną. Zła passę przełamała dopiero w tym roku i zdobyła główną nagrodę w "SuperSTARciu". Zobacz: Wojewódzki kpi ze zwycięstwa Urbańskiej w show Dwójki: Trudno znaleźć świadków

Ta wygrana była doskonałym zwieńczeniem 2014 roku, a fani Urbańskiej liczyli na to, że to doda jej siły i motywacji, aby nagrać kolejne single. Jednak to chyba nie jest wystarczająca rekompensata za to, co spotkało artystkę po wypuszczeniu utworu "Rolowanie", który odbił się głośnym echem i zebrał bardzo negatywne komentarze na początku stycznia. Natasza wtedy postanowiła zająć się projektowaniem i skupiła się na swojej marce, Muses. Jak widać mijający rok był dla niej bardzo wyczerpujący, a w magazynie "Flesz" zdradziła, co planuje w 2015:

Nie rzucę palenia, bo nie palę, nie schudnę, bo teraz wolałabym przytyć. Pod koniec roku raczej myślę o tym, co przyniesie ten nadchodzący. Czy uda mi się zrealizować nowy projekt? Może zdecyduję się na przerwę.

