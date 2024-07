W nowym numerze magazynu "Party" Karolina Malinowska rozmawia z Violą Kołakowską. W jej życiu doszło ostatnio do wielkich zmian - zaręczyła sięz Tomaszem Karolakiem. W wywiadzie nie brakuje jednak tematu blogerek modowych, które niedawno Viola Kołakowska ostro skrytykowała:

Powiem szczerze, że najbardziej podirytowała mnie sytuacja taka, że ktoś daje na to ciężkie pieniądze, że ktoś płaci tym dziewczynom za nic. Jest to taka trochę reklamowa prostytucja - dla mnie przynajmniej. Postanowiłam to skomentować - mówiła jakiś czas temu.

Czy dziś Viola Kołakowska żałuje tych słów?

Nie spodziewałam się tak gorącej fali zainteresowanie tematem. Ale dobrze, że tak się stało, bo nie lubię letniej temperatury w życiu. Zaczęło się niewinnie, od wygłupów. Ale gdy zaczęłam się zastanawiać nad tym, co i w jaki sposób te dziewczyny prezentują swoim rówieśnikom, to zdałam sobie sprawę, że to jakaś farsa. W moim odczuciu zwykła głupota.[...] Mam swoje zdanie i nie bałam się go wyrazić. Ile ludzi, tyle opinii, byli tacy, którzy stanęli w obronie tych dziewczyn, ale byli też tacy, którzy powiedzieli: "Brawo, Violka". Ja nie żałuję, że to zrobiłam.

Na Violę Kołakowską spadła ogromna fala krytyki. Niektórzy zarzucali jej, że sama nic w życiu nie robi i niczego nie osiągnęła. O tę kwestię również zapytała Malinowska:

Życzę wszystkim, którzy coś robią, aby mieli tyle roboty, co ja, wtedy pogadamy. Dla mnie strzelanie sobie fotek to nie jest robienie "czegoś", to nie jest wielki wysiłek. A ich osiągnięcia to dla mnie nie są wielkie sukcesy, o których warto głośno mówić. Sukcesem może być zrobienie prawdziwej kariery, rodzina.

Wywiad z Violą - w nowym 'Party'.