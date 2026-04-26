Henryk z "Farmy" o początku budował strategię?

Henryk Alczyński, uczestnik 5. edycji programu "Farma", od początku wzbudzał duże emocje wśród widzów i innych uczestników. Charyzmatyczny, pewny siebie i bezpośredni, szybko znalazł się w centrum wydarzeń, a jego relacje z innymi graczami niejednokrotnie prowadziły do napięć i konfliktów. Ostatecznie jego przygoda z reality show zakończyła się po przegranym pojedynku eliminacyjnym, co było efektem zmieniających się sojuszy i decyzji pozostałych uczestników.

Po odpadnięciu Henryk zdecydował się opowiedzieć więcej o kulisach programu, ujawniając w rozmowie z naszym reporterem także to, czego widzowie nie mieli okazji zobaczyć w telewizji. Jak wyglądały jego początki w programie?

Wszedłem na takiego żywca. Dopiero można powiedzieć po dwóch tygodniach zobaczyłem, na czym to wszystko polega. I wtedy mówię: trzeba jakąś strategię objąć bo tu są sojusze. Muszę kogoś sobie zdobyć, z tym może warto sojusz zawiązać. Największy sojusz to był z Wojtkiem, wiadomo. Wtedy u mnie się zaczęła gra. Taka konkretna gra, strategiczna. Wiedziałem: nie masz sojuszu, przegrasz od razu. Musisz walczyć o siebie, nie ufać nikomu opowiadał Henryk.

