Henryk z "Farmy" szczerze o relacji z uczestnikami show. Ujawnił, z kim utrzymuje kontakt
Henryk z "Farmy" musiał pożegnać się z programem tuż przed wielkim finałem. Teraz, w rozmowie z Party.pl ujawnił prawdę o relacjach z innymi uczestnikami. Z kim do dziś utrzymuje kontakt i kogo zaprosił do siebie na grilla? Henryk zdradził całą prawdę przed naszą kamerą. Sprawdźcie, co powiedział.
Henryk Alczyński z 5. edycji "Farmy" po przegranym głosowaniu i mocnym odejściu z programu wrócił do emocji, które towarzyszyły mu na finiszu. Opowiedział, co zrobił natychmiast po wyjściu z gospodarstwa oraz dlaczego mimo spięć najlepiej wspomina momenty, gdy wszyscy musieli działać razem. Przy okazji jasno zadeklarował też, czy pojawi się na finale. A z kim Henryk z "Farmy" utrzymuje kontakt po programie? Wszystko ujawnił!
Henryk szczerze o "Farmie"
Henryk odpadł z programu po eliminacji, która wywołała spore poruszenie wśród widzów. Sam nie ukrywa, że na starcie nie wchodził do reality show z gotowym planem. Dopiero po około dwóch tygodniach zrozumiał, że w "Farmie" równie ważne jak praca są relacje i układy.
Gdy kurz po eliminacji opadł, były uczestnik show Polsatu nie wybrał spokojnego powrotu do codzienności. Henryk ujawnił, co zrobił od razu po wyjściu z "Farmy", ale to nie wszystko, co zdradził przed naszą kamerą. Najlepiej wspomina sytuacje, w których uczestnicy musieli wspólnie wykonać zadanie tygodnia albo po prostu wykonać pracę w polu. W takich momentach podziały na grupy przestawały mieć znaczenie, bo liczył się efekt i współpraca.
Mimo tych kłótni, co byliśmy na 'Farmie', to jak mieliśmy zadanie tygodnia, albo jechać na pole, to potrafiliśmy się tak zorganizować, mimo podziałów. Nie było, że ty jesteś z Młodych Wilków, ty jesteś z Wikingów
Henryk utrzymuje kontakt z uczestnikami "Farmy"
Henryk po opuszczeniu "Farmy" udzielił wywiadu reporterowi Party.pl i zdradził, z kim utrzymuje kontakt po programie. Zaskoczeni?
Janosik z Andrzejem u mnie byli. Mieliśmy grilla oczywiście. Rollo miał do mnie przyjechać, ale zachorowałem i nie mógł, Lamia też miała przyjechać, bo przejeźdzała przez Działdowo, ale też nam się drogi pokrzyżowały, ale kontakcik mamy cały czas.
