Małgorzata Socha w hitowej bluzce z wyprzedaży. Uwaga! Ta bluzka optycznie zwęża talię!

Małgorzata Socha poczuła już wiosnę, a nawet lato? O tak! Gwiazda pochwaliła się iście wakacyjnym zdjęciem, na którym pozuje w białych szortach i pięknej białej bluzce w czarne groszki. Groszki to jeden z najmodniejszych wzorów sezonu wiosna/lato 2020 - Socha wie, co modne! (Oto 5 propozycji z Zary w najmodniejszy wzór wiosny - czyli grochy!)

Bluzka Małgorzaty Sochy z wyprzedaży to hit!

Bluzka Sochy to projekt marki Monnari. Przed przeceną kosztowała 199 złotych, teraz jest tańsza o 20 procent, co oznacza że możecie ją mieć za 159,20 zł. Bluzka, którą wybrała Socha, to idealny wybór przede wszystkim dla kobiet, które narzekają na brak talii. Dlaczego? Marszczenia, które znajdują się na bluzce właśnie w okolicach talii, pięknie ją podkreślają. Bluzka dodatkowo rozszerza się ku dołowi, co jeszcze bardziej tworzy figurę klepsydry.

Romantyczna bluzka damska w duże grochy to jeden z największych hitów wiosny 2020. Kopertowa bluzka wykonana jest w 100% z bawełny. Ma dekolt w serek oraz z piękne bufiaste rękawy, zapinana jest w talii na delikatne guziki. Bluzka z pewnością będzie idealnym dopełnieniem wakacyjnych stylizacji!

Groszki to jeden z najgorętszych hitów Instagrama. Sami zobaczcie, jak noszą je Instagramerki na całym świecie!