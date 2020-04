Wyprzedaże wiosna 2020: H&M, Zara, Reserved, Mohito i inne marki z największymi przecenami do 70 procent!

Wyprzedażowe szaleństwo online zaczęło się w tym roku wcześniej w związku z pandemią koronawirusa. Sklepy stacjonarne są cały czas zamknięte, ale zakupy możecie robić online. Poniżej znajdziecie listę sklepów z konkretnymi informacjami, gdzie znajdziecie największe wyprzedaże. Nie tylko największe sieciówki, takie jak H&M, Zara, Reserved, House czy Mohito organizują wyprzedaże. Wyprzedażowe szaleństwo zaczęło się również w CCC (dostępne również na eobuwie.pl) czy Deichmannie. Bardzo duże promocje znajdziecie również w bieliźniarskich sklepach internetowych takich jak Sloggi, Triumph czy Gabriella. Sprawdźcie szczegóły i dowiedzcie się, gdzie znajdziecie najlepsze perełki!

Wyprzedaże wiosna 2020: H&M, Zara, Reserved i inna. Lista sklepów

1. W H&M w zakładce Wyprzedaż znajdziecie promocje nawet do - 50 procent. Sukienka, którą widzicie poniżej, znajdziecie w H&M za 89,90 zł.

2. W Zara szukajcie na stronie internetowej szukajcie zakładki "Kobieta", a następnie "Special Prices". Tam wyprzedaże to nawet 70 procent! Znajdziecie tam m.in. piękne klapki - za 49 złotych.

Mat. prasowe

3. Reserved również bierze udział w wyprzedażowym szaleństwie - na stronie internetowej szukajcie zakładki "MID SEASON SALE do -50%". Jak sama nazwa wskazuje, wyprzedaże sięgają nawet połowy pierwotnej ceny!

4. Sloggi przygotowało dla was Mid Season Sale - na stronie internetowej Sloggi znajdziecie promocje nawet do 50 procent na najwygodniejszą bieliznę na świecie. Dodatkowo, jeśli zapiszesz się do Newslettera, otrzymasz 25 procent rabatu ekstra na pierwsze zakupy. Polecamy przede wszystkim hity wyprzedaży z kolekcji "Zer Feel"! Poniżej zestaw: góra - 114 zł (przed rabatem 189 zł), dół - 50 zł (przed rabatem 99,90 zł).

Mat. pras.

5. W Mohito, na stronie internetowej sklepu, znajdziecie sezonowe wyprzedaże do 40 procent. Dodatkowo z kodem -30% KOD: MOHITO30PL, dostaniecie extra zniżkę 30 procent.

6. A może szukacie wygodnej i wytrzymałej torby albo plecaka, która wam posłuży przez minimum kilka lat? Zerknijcie na stronę cargobyowee.com i wpiszcie przy zamówieniu kod: "CARGOxFRIENDS", automatycznie naliczy się wam zniżka w wysokości 20 procent.

CARGO

7. W Sinsay wyprzedaż również ruszyła - Sinsay wyprzedaje topy i t-shirty za 6 złotych!

8. W CCC szukajcie (oczywiście na stronie internetowej) zakładki Mid Season Sale do -50%. Znajdziecie tam m.in. klapki, które przypominają te od Bottega Veneta!

9. Gabriella.pl (rajstopy i leginsy) przygotowała promocję -20 procent na wszystko. My zakochaliśmy się w rajstopach, które widzicie poniżej! Są boskie!

10. Jeśli szukacie wygodnych bluz czy t-shirtów, zajrzyjcie koniecznie na Peakapre.pl - znajdziecie tam prawdziwe perełki o 20 procent tańsze - promocja dotyczy absolutnie wszystkich produktów.

11. W House wyprzedaże sięgają nawet 77 procent. Szukajcie ich na stronie: housebrand.com w zakładce "Wyprzedaż".

12. Na stronie Mission Swim możecie również znaleźć stroje kąpielowe przecenione nawet o 40 procent.

