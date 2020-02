Nawet zwykłe wyjście do cukierni po słodkości jest okazją dla Małgorzaty Sochy do zaprezentowania swojego nowego looku. Socha doskonale wyczuwa trendy i potrafi z pozornie niepasujących do siebie elementów stworzyć look idealny. Czy tak się stało i tym razem? Oczywiście, że tak!

Aktorka znana m.in. z "Przyjaciółek" i "Brzyduli" zdecydowała się na bardzo oryginalne - i zarazem ryzykowne - połączenie. Socha założyła swój ulubiony płaszcz "miś", dobrała do niego beżowy sweter. Jednak to co zadziało się na dole, to prawdziwe modowe szaleństwo. Szerokie spodnie w kratę sięgające za kolano zestawiła z brązowymi wężowymi kozakami na szpilce. Całość stylizacji została uzupełniona brązową kopertówą Bottega Veneta (którą ma również Anna Lewandowska).

Zobacz także: Kinga Rusin wybrała najmodniejsze spodnie na wiosnę 2020. Tym razem to nie jeansy!

Spodnie na wiosnę 2020 - ta długość to hit!

My jesteśmy zachwyceni lookiem Małgorzaty Sochy, zwłaszcza spodniami - ponieważ właśnie ta długość - sięgająca delikatnie za kolano - będzie jedną z najmodniejszych w sezonie wiosna 2020. Warto jednak dodać, że tak krótkie spodnie mogą optycznie skrócić sylwetkę, dlatego wybierając je w swoich stylizacjach, pamiętaj o założeniu do nich butów na szpilce lub obcasie - tak jak zrobiła to Socha. Taki wybór zachowa proporcje sylwetki.

Zobacz także: "Jaka chudzina!" Oto sekret szczupłej sylwetki Małgorzaty Sochy

Małgorzata Socha zdecydowała się na swoje ulubione białe futerko "miś". Ostatnia zakłada je bardzo często - i wcale się jej nie dziwimy! Jest cieplutkie i boskie!

Odważnym wyborem okazało się założenie szerokich spodni w kratę sięgających za kolano i wysokich kozaków na szpilce w wężowy wzór.

Kozaki Małgorzaty Sochy to zdecydowanie odważny wybór. Ale kto nie ryzykuje, ten nie ma! My jesteśmy na tak i uważamy, że w tym przypadku ryzyko się opłaciło.

Małgorzata Socha po szybkich zakupach w cukierni odjechała.