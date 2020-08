Wyprzedaże jesień 2020. Oto 5 par butów na lato/jesień tańszych nawet o 40 proc. Sandały, mokasyny, baleriny i szpilki

Jakie buty będą idealnym wyborem na przełom lata i jesieni, oraz na samą jesień 2020? Na wyprzedażach w H&M, Zara, Reserved czy CCC wciąż możecie upolować prawdziwe perełki, ale musicie się przygotować na to, że większość rozmiarów jest już niedostępna. Dlatego też przygotowaliśmy dla was zestawienie 5 obowiązkowych par butów, które możesz kupić na wyprzedażach online! A co najważniejsze, większość rozmiarów od 36 do 41 jest nadal dostępna. W naszym zestawieniu znajdziecie najbardziej uniwersalne modele butów: sandały, szpilki, lordsy, baleriny - to właśnie te buty powinny znaleźć się w szafie każdej z nas!

Zobacz także: Modne markowe sneakersy Adidas i New Balance od 149 złotych. Te modele na Instagramie robią furorę!

1. Idealne! One są po prostu idealne! Delikatne zapinane przy kostce sandały marki Clarks w kolorze nude to po prostu mistrzostwo świata. To idealne rozwiązanie dla pań, które chcą poczuć się wyższe, ale nie czują się pewnie w szpilkach. Stabilny słupek (ma 7 cm) i zapięcie sprawią, że poczujesz się w nich rewelacyjnie - komfort gwarantowany. Sandały zostały przecenione i kosztują teraz 219 zł (wcześniej 279 zł).

Mat. pras.

CLARKS SANDAŁY NA OBCASIE EOBUWIE 279 zł 219 zł ZOBACZ W SKLEPIE

2. Numer dwa to szare szpilki Gino Rossi z wyprzedaży na Eobuwie.pl. Ten kultowy już model Miya kosztował jeszcze do niedawna 299 złotych - teraz jest o 40 procent tańszy - kupicie go za 179 złotych. My jesteśmy zachwyceni kształtem tego modelu - wydłuży o kilkanaście centymetrów każdą parę nóg - gwarantujemy!

Mat. pras.

GINO ROSSI SZPILKI DAMSKIE EOBUWIE 299 zł 179 zł ZOBACZ W SKLEPIE

3. Czas na prawdziwą wygodę dla twoich stóp! Każda z nas zna już markę Melissa, ale nie każda skusiła się na jedną parę tej właśnie marki. A to błąd! Beżowe baleriny Melissa z prześliczną kokardą kupicie teraz za 219 zł (wcześniej 279 zł).

MELISSA BEŻOWE BALERINY EOBUWIE 279 zł 219 zł ZOBACZ W SKLEPIE

4. Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, dlatego chcemy was namówić na zakup sandałków, które będą wam służyć jeszcze przez następne kilka sezonów. Oto niezwykle uniwersalna propozycja od marki Guess. Śliczne sandałki w kolorze nude ze srebrną różą i delikatnym zapięciem wokół kostki są wygodne i śliczne! Kosztują na wyprzedaży 229 zł, wcześniej kosztowały 329 zł - czyli oszczędzasz aż 100 zł!

GUESS RÓŻOWE SANDAŁKI EOBUWIE 329 zł 229 zł ZOBACZ W SKLEPIE

5. Na koniec znaleźliśmy dla was jasne lordsy jednej z najwygodniejszych marek obuwniczych na świecie - Vagabond!

VAGABOND DAMSKIE LORDSY EOBUWIE 379 zł 269 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Na który z modeli na lato i jesień się skusisz? Pamiętaj, że to ostatnie chwile letnich wyprzedaży, dlatego warto właśnie teraz zainwestować w buty!