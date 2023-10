Jeśli jeszcze nie masz w swojej garderobie chociaż jednej pary ponadczasowych balerinek, czas na zakupy! W Lidlu wypatrzyliśmy jedne z najwygodniejszych i kultowych modeli butów jakimi są baleriny i to w zaskakująco niskiej cenie! Teraz, gdy w związku z pandemią koronawirusa wszyscy powinni zostać w domu, możesz je kupić online! Wyglądają jak z Zary lub H&M a kosztują jedyne 19 zł! Zobaczcie sami!

Modne baleriny na wiosnę i lato 2020 z Lidla

Kochamy baleriny za to, że są praktyczne, wygodne i pasują na każdą okazję. Znajdziecie je na światowych wybiegach np. Diora czy Chanel. Nie rozstają się z nimi również gwiazdy, które często noszą je nawet w torebce, jeśli szpilki dają się we znaki. To prawdziwy modowy klasyk, więc warto mieć je w swojej kolekcji butów. Mogą być gładkie z kokardkami, ozdobione dżetami, skórzane, zamszowe lub z satyny, wybór jest przeogromny, ale najlepiej mięć przynajmniej dwie pary - jedne klasyczne czarne lub beżowe, a drugie z ozdobami. Pasują do sukienek maxi, rozkloszowanych spódnic, dżinsów (najlepiej podwiniętych, aby odsłonić kostkę) lub szortów. A jak wyglądają modele balerinek, które kupicie w dyskoncie Lidl?

Są bardzo ładne i wygodne, na płaskiej podeszwie i dostępne w trzech kolorach (szarym, czarnym i granatowym). Są dostępne w rozmiarach od 37 do 41. Z pewnością uzupełnią każdą wiosenną i letnią stylizację. Poniżej zobaczcie jak dokładnie się prezentują!

1. Czarne klasyczne z kokardkami z lekkim połyskiem założysz do biura, szkoły czy na spacer. To prawdziwy szyk i klasa, dlatego warto mieć je w szafie! Lidl, 19,99 zł

2. Ozdobione delikatnymi dzetami wspaniale będą się prezentować ze stylizacją w stylu marynarskim (bluzką w biało czerwone paski i bermudami). Lidl, 19,99 zł

3. I ostatni model dostaniecie w uniwersalnej szarości. Marszczone uszyte z delikatnego materiału najlepiej prezentują się na gołych stopach.

