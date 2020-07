Modne płaskie sandały na lato 2020 z wyprzedaży tańsze nawet o 30 procent

Nie masz jeszcze sandałów na lato 2020? Musisz jak najszybciej nadrobić tę zaległość! Płaskie wygodne sandały to pozycja obowiązkowa w szafie każdej z nas w te wakacje, zwłaszcza jeśli jesteś aktywna - dużo spacerujesz, jedziesz na urlop lub po prostu chcesz wyglądać stylowo tego lata! Wiele propozycji butów na lato znajdziesz m.in. w H&M, Zara, CCC czy Reserved, jednak w tych sieciówkach zostały już ostatnie rozmiary. My postanowiliśmy przejrzeć dla was sklepy internetowe - i to w nich znaleźliśmy najpiękniejsze modele wygodnych sandałów na lato. Większość modeli jest teraz dostępna w atrakcyjnych cenach na wyprzedaży. Ceny zaczynają się już od 89 złotych. Na który z modeli się skusisz?

1. Srebrne sandały SERGIO BARDI za 169 zł (wcześniej 239 zł) to prawdziwa perełka! W ich przypadku siła tkwi w detalu - tutaj jest to metal. Kobiece i przyjazne dla stopy, będą bazą dla całego stroju.

Eobuwie.pl

2. Sandały marki CROCS? Owszem! Znalazły się w naszym zestawieniu, ponieważ to najwygodniejsze możliwe sandały, jakie znaleźliśmy. Kosztują 119 zł (wcześniej 139 zł). PS. Jeśli decydujecie się na ten model, róbcie to szybko - to model, który znika ze sklepów internetowym w zaskakująco szybkim tempie!

Eobuwie.pl

3. Nasz numer dwa to sandały Melissa za 349 złotych. Będą pięknie podkreślać twoje nogi i podtrzymywać kostkę. To buty idealne na długie spacery.

4. Numer trzy to sandały IPANEMA w pięknym kolorze pudrowego różu. Kosztują teraz 89 zł, wcześniej 99 zł.

Na który z modeli sandałków się zdecydujesz?