Trendy lato 2020. Buty Ani Lewandowskiej za 3500 zł wyszczuplają nogi! Znaleźliśmy podobne (i ładniejsze!) modele od 79 zł

Piękne wysokie szpilki, najlepiej w kolorze nude lub w klasycznej czerni z odkrytą piętą, to jeden z najbardziej pożądanych modeli butów wśród polskich gwiazd. Ma je w swojej szafie m.in. uczestniczka "Top Model", Karolina Pisarek. Ale nie tylko! Wcześniej w tym bardzo podobnym modelu widzieliśmy już Anię Lewandowską i Natalię Siwiec. Szpilki z odkrytą piętą od Diora lub od Burberry to niestety dość spory wydatek. Jeśli chciałybyście w nie zainwestować, musiałybyście pożegnać się z 3500 złotych! Sporo? Oczywiście, że tak! Na szczęście nam udało się znaleźć podobne modele sandałków bez pięty, ale za to w o wiele niższych cenach!

Karolina Pisarek postawiła na szpilki od Diora. Są piękne, optycznie wyszczuplają nasze nogi, ale niestety musiałabyś wydać na nie całą swoją pensję! Karolina zestawiła je z klasycznymi jeansami, beżowym płaszczem i ultradrogą torebką od Bottega Veneta (Ta torebka to hit wiosny 2020! Socha i Lewandowska się z nią nie rozstają! Kosztuje 9 tys. zł, ale podobne są w Zarze i H&M już od 59 zł).

Spójrzcie, jakie są piękne!

W tym samym modelu zakochała się Natalia Siwiec.

Instagram

W bardzo podobnym modelu, ale projektu Burberry, zakochała się również Anna Lewandowska. Postawiła jednak zamiast na kolor nude, na czerń.

Poniżej zobaczcie nasze propozycje szpilek i sandałków z odkrytą piętą w bardzo podobnym typie. Ceny zaczynają się już od 79,99 zł!

Sandały Jenny Fairy na stabilnym słupku

Piękne sandałki na stabilnym obcasie z zakrytymi palcami i z odkrytą piętą to propozycja dla kobiet, które chcą poczuć się wyższe, ale nie czują się pewnie na szpilce. Buty od Jenny Fairy kosztują 79,99 zł.

Sandały Jenny Fairy, 79,99 zł, eobuwie.pl

Eva Longoria i seksapil w stu procentach!

A co powiesz na piękne szpilki utrzymane w podobnym stylu od Evy Longorii? Mimo wysokiego (9,5 cm) obcasa są naprawdę wygodne. Stopa wygląda w nich niezwykle zgrabnie! Cena to 439 zł.

Sandały EVA LONGORIA

Sandały bez pięty, w których przetańczysz całą noc

Sandały marki SAGAN to kolejna propozycja, w której zakochasz się bez opamiętania! Dlaczego? Ponieważ są wygodne mimo wysokiego obcasa (8 cm), ale przy tym idealnie przytrzymują stopę. Kosztują 259 zł.

Sandały SAGAN, eobuwie.pl

Sandały dla kobiet, które mają opór przed szpilkami

Sandały EVA LONGORIA na niskiej szpilce to nasza kolejna propozycja. To już najniższy możliwy obcas (6 cm), jaki znaleźliśmy. To naprawdę totalny must have na przykład na weselu czy imprezie! Kosztują 319 zł (wcześniej 439 zł). My je kochamy!

Sandały EVA LONGORIA na niskiej szpilce

Sandały Steve Madden

A na koniec chcemy pokazać wam coś innego. Co powiecie na model od marki Steve Madden? To piękne klasyczne sandałki, oczywiście z odkrytą piętą, które pięknie podkreślą opaleniznę i wyszczuplą nogi! Są niebotycznie wysokie? Owszem! Ale za to, kiedy je założycie poczujecie się ultraseksownie!

Mat. prasowe

Na który z modeli się skusisz?