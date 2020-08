Trendy jesień 2020. Modne markowe sneakersy Adidas i New Balance od 149 złotych. Te modele na Instagramie robią furorę!

Jesień powoli zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że pora zacząć przygotowywać garderobę na kolejny sezon. Wśród trendów na jesień 2020 nadal będą rządziły sneakersy, ponadczasowe karmelowe botki i oczywiście kowbojki. Te pierwsze buty można kupić już teraz na letnich wyprzedażach z myślą o nadchodzącej jesieni! Wiele kultowych modeli znanych marek znalazło się w sklepach w obniżonej cenie, a to oznacza idealny czas na wyławianie prawdziwych perełek! Przychodzimy Wam z pomocą i prezentujemy kilka modeli sneakersów na jesień 2020, które warto kupić już teraz!

Te sneakersy na jesień 2020 pasują zarówno do sukienki, jeansów, jak i eleganckiego płaszcza!

Ciepła pogoda jesienią sprawiła, że niechętnie rezygnujemy ze sneakersów. W końcu nic nie stoi na przeszkodzie, aby sneakersy nosić również do trencza czy jesiennego płaszcza. Wiele modeli, które są hitem latem można z powodzeniem nosić również podczas tzw. "polskiej złotej jesieni. Tu z pewnością idealnie sprawdzą się kultowe sneakersy Adidas Superstar, które na letniej wyprzedaży można kupić za 229 zł.

Mat. prasowe

Jesienią idealnie sprawdzą się również bordowe sneakersy New Balance, które na stronie eobuwie kupimy obecnie za 149 zł. Jak wiadomo ten kolor doskonale sprawdza się w okresie jesiennym i od lat powraca na światowe wybiegi.

Mat. prasowe

Kolejny model sneakersów, który cieszy się ogromną popularnością to oczywiście Adidas Falcon. Czarno-szary model obecnie jest przeceniony na 249 zł. Dzięki ciemnej kolorystyce te buty sportowe idealnie sprawdzą się w okresie jesiennym do jeansów i wełnianego, szarego płaszcza.

Mat. prasowe

Szarość jest jednym z najmodniejszych kolorów już od wielu lat. Obecnie widać, że beże wracają do łask, ale to szary kolor nadal króluje. Wybierając byty sportowe na jesień 2020 w tym kolorze mamy pewność, że założymy je do sukienki, jeansów, a nawet garnituru. Będą wyglądały idealnie w połączeniu z czarnym lub szarym płaszczem. Szare snekersy Tommy Hilfiger kosztują 279 zł.

Mat. prasowe

Czarne sneakersy to klasyka, która zawsze się sprawdza. Co prawda ten model butów bardziej sprawdzi się do jeansów niż do sukienki, ale z pewnością warto mieć go w swojej szafie. Buty sportowe Ecco po obniżce kosztują 509 zł.

Mat. prasowe