Już dziś o godz. 19 rusza wielka wyprzedaż ubrań Dody. Piosenkarka chce pozbyć się rzeczy, w których już więcej nie pokaże się publicznie. Jej garderoba jest naprawdę imponująca. Niektóre ceny - również. Zobacz: Okulary Chanel za 560 zł, buty z Zary za 250 zł. Doda robi wyprzedaż! Wiemy, co będzie można kupić

Doda na swoim Facebooku przyznała, że choruje na zbieractwo. Przez lata uzbierała tyle ubrań, że jej mieszkania przypominały garderobę. Przeprowadzka do ukochanego, Emila Haidara, uzmysłowiła jej, że czas z tym skończyć:

Kochani, przeprowadzając się do nowego mieszkania z moim narzeczonym stanęłam przed, z góry skazanym na porażkę, WYZWANIEM: przetransportować cała swoją garderobę .....emocji dodawał również fakt, iż w większości swoich rzeczy pokazałam się światu TYLKO RAZ! Jak zatem miałam zrobić sprawiedliwą selekcję?!!!??????????? Nie ukrywam również, że choruje na zbieractwo - to poważne schorzenie utrzymujące w przekonaniu, że wszystko się jeszcze kiedyś "przyda". Na szczęście życie zmusiło mnie do pożegnania się z moimi perełkami i kierując się iście szlachetną miłością postanowiłam, na nowej drodze życia, zamieszkać w mieszkaniu... NIE W GARDEROBIE. JUŻ DZIŚ o 19-stej będziecie mogli skorzystać z mojej decyzji. Razem z La modą robię wyprzedaż podzieloną na 3 tury. DZIŚ RUSZA PIERWSZA - napisała na Facebooku.