Ile osób obejrzało Eurowizję 2016 w TVP z udziałem Michała Szpaka? Są oficjalne wyniki oglądalność, które przedstawiła Plejada.pl. Powołując się na dane z raportu Nielsen Audience Measurement, sobotni finał w TVP 1 obejrzało aż... 5 092 450 widzów!

Wyniki oglądalności Eurowizji 2016

To znakomity wynik! Zwłaszcza, że polskie preselekcje na Eurowizję obejrzało o ponad połowę mniej widzów! Zaś drugi półfinał z udziałem Michała Szpaka cieszył się wynikiem oglądalności na poziomie 3,6 mln widzów, a to oznacza jedno - Eurowizja znów cieszy się ogromnym zainteresowaniem polskiej publiczności! Nic dziwnego, w końcu rzadko kiedy polski artysta może zaprezentować się całej Europie, a jeszcze rzadziej odnosi tak spore sukcesu jak Michał, który zajął 8. miejsce, co jest trzecim wynikiem, jeśli chodzi o udział Polski w tym konkursie!

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o Eurowizji 2016, ciekawostki i kontrowersje - tutaj.

Sukces Szpaka obejrzało ponad 5 milionów widzów!

Zwyciężczynią Eurowizji 2016 została Jamala z Ukrainy.

Michał Szpak zdobył 8. miejsce na Eurowizji 2016.