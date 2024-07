Emocje po Eurowizji 2016 jeszcze nie opadły. Głównie z powodu zamieszkania z Michałem Szpakiem. Polski reprezentant zajął 8. miejsce. Jednak w głosowaniu publiczności o wiele wyższe, bo trzecie. Niestety, jurorzy uplasowali go na przedostatnim miejscu w swoim głosowaniu. Takich kontrowersji i ciekawostek na Eurowizji 2016 było zdecydowanie więcej.

Reklama

Eurowizja 2016 - ciekawostki, kontrowersje

61. Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się w dniach 10-14 maja w Szwecji w Globe Arena. Poprowadzili go Mans Zelmerlow (zwycięzca z poprzedniego roku) oraz Petra Mede. Eurowizję 2016 wygrała Ukraina, którą reprezentowała Jamala z utworem "1944", który od początku wzbudzał spore kontrowersje. Utwór "1944" opowiada o losach Tatarów krymskich podczas II wojny światowej oraz ich deportacji z kraju, a także o aneksji Krymu z 2014 roku. Dlatego też Rosja żądała od organizatorów wycofania tej piosenki z konkursu:

Na ten temat wypowiedzieli się jednoznacznie organizatorzy Eurowizji, którzy żadnych politycznych treści się w tym nie dopatrzyli. Ja to samo twierdziłam od samego początku. Nawet się nie obawiałam, że piosenka z tego powodu może być wycofana z konkursu. Czy zawarty w piosence apel o budowę lepszego świata jest polityką? No ale coś się nie spodobało w Rosji. I można powiedzieć, że szum związany z rosyjskim protestem spowodował, że piosenka stała się bardziej popularna. Ludzie którzy do tej pory jej nie słyszeli szukali jej, aby posłuchać - powiedziała Jamala w rozmowie z Polskim Radiem.

Podobne zamieszanie miało miejsce z reprezentantem Niemiec. W listopadzie 2015 rok komisja w Niemczech zdecydowała, że ich kraj będzie reprezentować Xavier Naidoo. Ze względu na jego kontrowersyjne poglądy, fani konkursu skierowali internetową petycję do krajowego nadawcy w celu zmiany reprezentanta, która została rozpatrzona pozytywnie. 21 listopada stacja ARD poinformowała o wycofaniu się Naidoo z udziału w konkursie. Reprezentantką Niemiec została Jamie Lee.

Zobacz także

Xavier Naidoo został wycofany z Eurowizji 2016.

Plagiaty na Eurowizji 2016

Na Eurowizji 2016 nie brakowało oskarżeń o plagiat, także w przypadku Michała Szpaka, kiedy to niektórzy uznali, że piosenka "Color Of Your Life" przypomina utwór "Dawaj za" zespołu Lube. Na szczęście, po fachowej ekspertyzie, okazało się, że piosenka nie jest plagiatem. Szczegóły sprawy - tutaj.

Podobne oskarżenie padło w stronę reprezentanta Szwecji, Fransa i jego utworu "If I were sorry", który miał być plagiatem "Catch&Release" Matta Simonsa.

Piosenka Szwecji na Eurowizję 2016.

Piosenka Catch&Release Matta Simonsa.

Piosenkę z Belgii - "What's the Pressure" Laury Tesoro porównano zaś do piosenki "Sax" Fleur East.

Piosenka Belgii na Eurowizję 2016.

"Sax" Fleur East.

Utwór "Say Yay!" z Hiszpanii w wykonaniu Barei porównano zaś do utworu "Under Control" Calvina Harrisa. W każdym z przypadków uznano, że piosenki nie są plagiatami.

Piosenka Hiszpanii na Eurowizję 2016.

Under Control - Calvin Harris.

Dyskwalifikacja Rumunii na Eurowizji 2016

Na trzy tygodnie przed Eurowizją, organizator konkursu EBU, zdyskwalifikowała z udziału rumuńską telewizję TVR. Organizacja tłumaczyła swoją decyzję niespłaceniem przez stację długu wobec EBU w ustalonym terminie. Rumunię miał reprezentować Ovidiu Anton z piosenką „Moment of Silence".

Co musicie wiedzieć o piosence Michała Szpaka - "Color of Your Life"?

Piosenka Michała Szpaka na Eurowizję 2016 pochodzi z albumu "Byle być sobą". Utwór został skomponowany przez Andy Palmera, zaś tekst napisał Kamil Varen. Na polskich preselekcjach do Eurowizji 2016 zdobył aż 35,89% głosów, pokonując w ten sposób takie gwiazdy jak Edyta Górniak, Margaret czy Natalia Szroeder. Oto dokładne wyniki na polskich preselekcjach 2016:

1. Michał Szpak „Color of Your Life” - 35,89%

2. Margaret „Cool Me Down”- 24,72%

3. Edyta Górniak „Grateful” - 18,49%

4. Dorota Osińska „Universal” - 8,71%

5. Natalia Szroeder „Lustra” - 4,20%

6. Katarzyna Moś „Addiction” - 3,39%

7. Taraka „In the Rain” - 2,26%

8. Aleksandra Gintrowska „Missing” - 1,74%

9. Napoli „My Universe” - 0,59%

Michał Szpak - Color of Your Life - piosenka cieszy się ogromnym zainteresowaniem w sieci.

Reklama

Michał Szpak zajął wysokie, 8. miejsce na Eurowizji 2016, co jest trzecim wynikiem w historii udziału Polski na Eurowizji! Jeszcze raz - gratulujemy!