W ostatnim felietonie opublikowanym na łamach tygodnika „Polityka” Kuba Wojewódzki odniósł się do informacji o kolejnym rozwodzie znanej pary show-biznesu – Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona. Dziennikarz znany z ciętego języka i bezkompromisowych komentarzy nie powstrzymał się od ironii i gorzkiego humoru.

Sandra Kubicka i Baron jednak się rozwodzą

Na początku grudnia tego roku portal Pudelek ustalił, że do sądu wpłynął kolejny pozew rozwodowy Sandry Kubickiej. Dla opinii publicznej stało się jasne, że próba ratowania małżeństwa zakończyła się fiaskiem. Pierwszy pozew modelka złożyła w grudniu 2024 roku, jednak wycofała go już w maju 2025 roku.

Wygląda jednak na to, że tym razem decyzja o rozstaniu jest ostateczna - Sandra Kubicka pokazała bowiem w sieci swoje nowe mieszkanie, do którego się przeprowadziła. Warto przypomnieć, że jeszcze kilka miesięcy temu celebrytka z optymizmem patrzyła w przyszłość, opowiadając w podcaście ''Rezultaty'', że choć była o krok od rozstania z Baronem, udało im się dojść do porozumienia.

Jak zmieniło dziecko nasz związek? My się prawie rozwiedliśmy. I to może nie tyle przez naszego syna, co przez oczekiwania względem siebie jako rodziców. Po prostu ja miałam inne wyobrażenia, jak tata, mężczyzna powinien się dzieckiem opiekować, ile opiekować, ile pomagać mamie. I vice versa. I to było w drugą stronę. On też miał inne oczekiwania względem żony, matki po porodzie, jak będzie skupiona na nim, a nie tylko na dziecku. To się tak skolidowało, że już złożyłam papiery rozwodowe mówiła wówczas.

Gorzkie słowa Wojewódzkiego nt. rozwodu Kubickiej i Barona

Informacja o rozwodzie Kubickiej i Barona dobiła się momentalnie szerokim echem i wywołała lawinę komentarzy. Sprawy nie omieszkał skomentować również Kuba Wojewódzki, który słynie ze swojego ciętego języka. Co powiedział tym razem? W kolejnym wydaniu "Polityki" w swoim felietonie "Mea pulpa, czyli kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego", napisał:

Sandra Kubicka i Baron znów się rozwodzą. Zawsze uważałem, że największym nieszczęściem, jakie może nas spotkać, jest szczęśliwe małżeństwo. Nie mamy wtedy najmniejszej nadziei na rozwód

To nie pierwszy raz, gdy gwiazdor TVN porusza temat życia prywatnego znanych osobistości w swoim felietonie „Mea pulpa, czyli kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego”. Tym razem jego komentarz dotyczący Sandry Kubickiej i Barona był wyjątkowo ironiczny i, według wielu, niepozbawiony złośliwości.

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron z synkiem fot. Instagram @sandrakubicka

Zobacz także: Małgorzata Socha pokazała nowe zdjęcia, a wszyscy patrzą tylko na jej brzuch. Lawina komentarzy