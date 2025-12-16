Sandra Kubicka opublikowała na Instagramie relacje z nowego mieszkania. Na nagraniu widzimy, jak modelka rozpakowuje pudełka i zapewnia swoich obserwatorów, że to właśnie z tego miejsca będzie nagrywała nowe współprace. Jednocześnie zaznacza, że decyzję o wyprowadzce podjęła sama.

Sandra Kubicka i Aleksander Baron rozwodzą się?

W ubiegłym tygodniu w mediach pojawiły się zaskakujące doniesienia dotyczące relacji Sandry Kubickiej i Barona. Jeden z serwisów informował, że modelka i muzyk ponownie mieli zdecydować się na rozwód, a do sądu miał już trafić odpowiedni pozew. Choć informacje szybko obiegły sieć, sama Kubicka nie odniosła się wprost do tych plotek i przez dłuższy czas milczała na temat swojej sytuacji prywatnej.

Teraz jednak wiele wskazuje na to, że rodzice małego Leosia rzeczywiście nie są już razem. Celebrytka opublikowała w sieci nagranie, na którym opowiada o przeprowadzce do nowego mieszkania, co dla wielu obserwatorów stało się wyraźnym sygnałem zmian w jej życiu. Choć nie padły bezpośrednie deklaracje o rozstaniu, film wywołał poruszenie wśród fanów gwiazdy.

Sandra Kubicka relacjonuje przeprowadzkę

Na profilu Sandry Kubickiej na Instagramie pojawiło się wymowne nagranie, które nie umknęło uwadze fanów. Modelka zwróciła się do obserwatorów z nowego mieszkania, informując, że jest w trakcie przeprowadzki.

Pewnie się domyślacie, widzicie, że otoczenie się zmieniło. Będę nagrywać współprace reklamowe częściej stąd. To jest moje nowe mieszkanie. Nikt nikogo nie wyrzucił, od razu tutaj ucinam wszystkie spekulacje, jakieś wymysły zadeklarowała.

Kubicka podkreśliła, że mieszkanie jest świeżo po remoncie i wciąż wymaga dopracowania wielu detali. Dodała również, że decyzja o przeprowadzce była w pełni jej wyborem i stanowi dla niej początek nowego etapu w życiu.

Wszystko jest okej. Nadal jesteśmy właścicielami domu. Ja tam jeżdżę, kursuję, sobie powoli przygotowuję to mieszkanie, bo dopiero jest świeże po remoncie, jeszcze pachnie farbą. Robię pokój Leosiowi, muszę tapetę mu tam nakleić, rozpakowuję, przygotowuję garderobę, nie śpieszy mi się. Natomiast będziecie widzieć współpracę stąd, to jest normalne. No, ale nikt nikogo nie wyrzucił, nic się nie dzieje. To była moja decyzja, że chcę na świeżo podsumowała.

Zobacz także:

Sandra Kubicka relacjonuje przeprowadzkę fot. Instagram @sandrakubicka