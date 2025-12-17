Małgorata Socha wywołała poruszenie na Instagramie. Aktorka opublikowała na swoim koncie w mediach społecznościowych gorące zdjęcia z wakacji, a internauci od razu ruszyli z komentarzami. Tylko spójrzcie na te kadry!

Małgorzata Socha odsłoniła brzuch

Małgorzata Socha jest jedną z najpopularniejszych aktorek w polskim show-biznesie. W ostatnich latach aktorka występowała w uwielbianych przez widzów "Przyjaciółkach", ale ostatnio okazało się, że to już koniec serialu. "Przyjaciółki" znikają z Polsatu po 13 latach.

Teraz wygląda na to, że po zakończeniu emisji ostatniego odcinka "Przyjaciółek" Małgorzata Socha postanowiła wypocząć na wakacjach. Aktorka nie zdradziła, gdzie dokładnie poleciała, ale patrząc na zdjęcia możemy się domyślać, że jest to naprawdę piękne i gorące miejsce. Na kadrach opublikowanych w mediach społecznościowych Małgorzata Socha pozuje w bikini i zachwyca świetną formą.

Fani zachwyceni wysportowaną figurą aktorki

Pod fotkami Małgorzaty Sochy pojawiło się naprawdę sporo komentarzy. Wszyscy zachwycają się formą aktorki, która prywatnie jest mamą trójki dzieci. Brzuch gwiazdy robi wrażenie!

Ale masz wyćwiczone ciało! A brzuch

podziel sie przepisem na brzuch

Aleee forma, wow! czytamy w komentarzach.

Tylko spójrzcie na zdjęcia 45-letniej Małgorzaty Sochy. Aktorka świetnie się prezentuje na rajskich wakacjach. A jak dba o formę? Na jednym ujęć możemy zobaczyć, że Małgorzata Socha biega nawet podczas wakacji.

Zobacz także:

Bez tego modelu spódnicy zimą ani rusz! Małgorzata Socha już ją nosi. Efekt WOW gwarantowany

Małgorzata Socha ogłosiła radosne wieści. Posypały się gratulacje

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia