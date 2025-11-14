Nowy prezydent RP, Karol Nawrocki, objął urząd 6 sierpnia 2025 roku i już od pierwszych dni swojej kadencji zyskał dostęp do rekordowych środków finansowych. Jak wyliczono pod koniec 2024 roku, budżet Kancelarii Prezydenta RP na 2025 rok może wynieść aż 312 milionów złotych, co oznacza wydatki na poziomie około 850 tysięcy złotych dziennie. Dla porównania, kiedy Andrzej Duda obejmował urząd w 2015 roku, dysponował budżetem wynoszącym niespełna 140 milionów złotych.

W 2024 budżet prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera wyniósł około 140 milionów złotych, choć gospodarka Niemiec jest kilkakrotnie większa niż w Polsce. Co więcej, nawet monarchia brytyjska kosztuje mniej jednego Brytyjczyka niż utrzymanie Kancelarii Prezydenta dla Polaka!

Prezydent RP ma do dyspozycji nie tylko wille i pałace

Karol Nawrocki ma do dyspozycji imponującą infrastrukturę. Oficjalną siedzibą głowy państwa jest Pałac Prezydencki przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Alternatywą pozostaje Belweder, a dodatkowe rezydencje rozlokowane są w całym kraju. Wśród nich znajduje się Zamek Prezydenta RP w Wiśle, Rezydencja w Juracie nad Zatoką Pucką z lądowiskiem dla śmigłowców oraz Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku.

W skład majątku prezydenta wchodzą również limuzyny, pancerny transport, flota samochodowa oraz cały sztab ludzi. Całość obsługiwana jest przez urzędników i funkcjonariuszy. Co więcej, Karol Nawrocki wydaje też rekordowe kwoty na podróże.

W 2025 roku na same podróże zagraniczne prezydenta przeznaczono 2,9 miliona złotych, a na krajowe 330 tysięcy złotych. Na rok 2026 zaplanowano już 4,8 miliona złotych na podróże Karola Nawrockiego, czyli aż o 1,6 miliona złotych więcej. Kancelaria te kwoty tłumaczy intensyfikacją działań międzynarodowych.

Utrzymanie Karola Nawrockiego droższe niż brytyjskiej rodziny królewskiej

Anna Orkisz, youtuberka, która przedstawia się jako "przewodniczka po królewskich tematach i dramatach", jest autorką podcastu i kanału YouTube "Po Królewsku". W jednym z filmików dokładnie wyliczyła, ile wynosi koszt utrzymania rodziny królewskiej i Kancelarii Prezydenta Nawrockiego na jednego mieszkańca danego kraju. Okazuje się, że dla Polaków utrzymanie prezydenta jest droższe niż dla Brytyjczyka utrzymanie Karola III.

Wniosek jest zaskakujący, bo utrzymanie polskiej kancelarii Prezydenta na jednego obywatela to koszt 1,69 EUR. I uwaga - Kancelaria Prezydenta na jednego mieszkańca jest droższa, niż utrzymanie Króla Wielkiej Brytanii na jednego mieszkańca Wielkiej Brytanii, bo tam to było 1,47 EUR. Jest to tylko minimalnie taniej, niż w Szwecji powiedziała autorka kanału 'Po królewsku' w serwisie YouTube

Wnioski są zaskakujące! Też jesteście zaskoczeni?

Król Karol udowadnia, że przy tak dużej populacji i tak dużej skali można być nominalnie najdroższym, ale tak naprawdę najtańszym dla obywatela monarchą. dodała youtuberka

fot. YouTube Po królewsku

Zobacz także: