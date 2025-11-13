11 listopada 2025 roku Karol Nawrocki wraz z żoną Martą uczestniczyli w oficjalnych obchodach 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po zakończeniu uroczystości para prezydencka wzięła udział w rodzinnym spotkaniu u Pawła Szefernakera - szefa Gabinetu Prezydenta RP. W wydarzeniu uczestniczyli także członkowie rodziny Szefernakera, w tym jego żona i dzieci.

Wieczorem tego samego dnia Paweł Szefernaker opublikował na Instagramie zdjęcie ze spotkania. Na pozornie zwyczajnej fotografii widnieją obie rodziny: gospodarze i para prezydencka. Nie byłoby w niej nic nadzwyczajnego, gdyby nie jeden szczegół, który przykuł uwagę internautów.

Kontrowersyjny gest Karola Nawrockiego. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki

Opublikowana fotografia stała się zarzewiem internetowej burzy. Internauci zauważyli, że palce Karola Nawrockiego stykają się z palcami żony Pawła Szefernakera. Ten niewielki gest wywołał falę podejrzeń i komentarzy.

107. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Rodzinne świętowanie z Parą Prezydencką napisał doradca prezydenta RP, Paweł Szefernaker.

Pod postem pojawiły się dziesiątki wpisów, w których użytkownicy spekulowali o charakterze tej sytuacji. Komentarze takie jak: „A kim jest ta Pani, która wciska paluszek w palce Prezydenta?”, „Smyr, smyr po paluszku hahaha” czy „Czemu twoja żona trzyma tego drugiego za paluszka? Mają coś wspólnego?” wyraźnie pokazują skalę emocji towarzyszących publikacji.

Nie wszyscy użytkownicy mediów społecznościowych podeszli do sprawy z ironią lub podejrzliwością. Wśród wielu komentarzy pojawiły się także głosy rozsądku. Internauci zwracali uwagę, że gest może być przypadkowy i nie warto doszukiwać się w nim złych intencji.

„To, co wypisujecie, jest słabe”, „Nie rozumiem, co w tym dziwnego. Zwyczajne zdjęcie” - to tylko niektóre z opinii próbujących tonować emocje. Mimo wszystko, burza medialna nabrała tempa, a „zdjęcie z palcami” stało się viralem.

Marta Nawrocka niedawno mówiła o relacji z mężem po przeprowadzce do pałacu

Marta Nawrocka, żona prezydenta, jak dotąd nie odniosła się publicznie do sytuacji. W rozmowie z magazynem „Viva!” sprzed kilku tygodni podkreślała, że życie w Pałacu Prezydenckim nie zmieniło ich rodziny.

Nigdy nie staraliśmy się być kimś innym, niż jesteśmy. Mój mąż jest prezydentem, ale gdy wracamy do domu, zrzucamy garnitury, siadamy z dziećmi, oglądamy filmy, rozmawiamy, śmiejemy się. Gdy jesteśmy razem, nie siedzimy nad ustawami, tylko nad klockami, szkolnymi zeszytami i planami na przyszłość mówiła Marta Nawrocka.

Para prezydencka wzięła udział w oficjalnych obchodach Święta Niepodległości. Po uroczystościach udali się do Pawła Szefernakera, by wspólnie uczcić to narodowe święto w rodzinnym gronie. Jednak opublikowane wieczorem zdjęcie, zamiast promować radosną atmosferę, wzbudziło kontrowersje.

