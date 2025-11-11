Marta Nawrocka sama pierze i gotuje w Pałacu Prezydenckim

W niedawnym wywiadzie udzielonym magazynowi „Viva!” Marta Nawrocka - pierwsza dama RP i żona Karola Nawrockiego - podzieliła się poruszającymi szczegółami dotyczącymi swojego życia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Choć mogłoby się wydawać, że nowa rola oznacza życie w luksusie i pełne wsparcie personelu, Nawrocka tęskni za zwykłą codziennością.

Wyjawiła, że jednym z najbardziej dotkliwych braków, jakie odczuła po przeprowadzce do stolicy, było odebranie jej codziennych rytuałów. „Brakuje, i to przyszło bardzo szybko. Po przeprowadzce do Warszawy to był szok, że ktoś, a nie ja, dba o rytuał stołu”, powiedziała w rozmowie z dziennikarzami. Już po tygodniu podjęła decyzję, że będzie sama przygotowywać część posiłków.

Marta Nawrocka nie pozwala na to obsłudze Pałacu Prezydenckiego

Choć Marta Nawrocka musiała pójść na pewne ustępstwa, z niektórymi rytuałami nie mogła się rozstać. Pierwsza Dama nie tylko sama gotuje, ale również pierze. I to z pełną premedytacją. Wbrew temu, czego można by oczekiwać od osoby mieszkającej w Pałacu Prezydenckim, Nawrocka nie pozwala obsłudze wykonywać za siebie tych obowiązków.

Zawsze prałam sama i nadal piorę, bo lubię zadeklarowała wprost w wywiadzie.

Naprawdę lubię wywieszać pachnące pranie. Proszę mi wierzyć - to daje mi spokój dodała.

Pierwsza dama podkreśliła, że nie chce zbyt często angażować obcych osób w swoją codzienność. Lubi mieć porządek wokół siebie i dbać o niego samodzielnie. Pranie i gotowanie to dla niej nie tylko obowiązki, ale także forma relaksu i zachowania kontroli nad własnym życiem w nowej rzeczywistości.

W wywiadzie Marta Nawrocka opowiedziała również o relacji z mężem i wielkiej zmianie, jaką była przeprowadzka z Trójmiasta do pałacu w Warszawie. Pierwsza dama przyznała, że nadal uczy się nowej roli, ale przede wszystkim chce pozostać naturalna.

Spotkanie z Agatą Dudą — co zdradziła Nawrocka?

Wejście w nową rolę pierwszej damy było dla Marty Nawrockiej ogromną zmianą. Przyznała, że przed objęciem tej funkcji spotkała się z Agatą Kornhauser-Dudą. Jak sama wyznała w rozmowie z magazynem „Viva!”, to spotkanie miało dla niej duże znaczenie.

Choć szczegóły rozmowy nie zostały ujawnione, Nawrocka przyznała, że nie chciałaby być porównywana do swojej poprzedniczki. Jednocześnie jasno daje do zrozumienia, że czerpie inspirację z jej działań, takich jak kontakt z kobietami na wsiach czy wspieranie lokalnych inicjatyw.

