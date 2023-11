Reklama

Już dziś o 22.20 stacja TVN pokaże film "Pięćdziesiąt twarzy Greya". Będzie to pierwsza telewizyjna premiera filmu, który powstał na podstawie hitowej książki E.L. James. Autorka książki dziś jest milionerką, bowiem jej trylogia o Christianie Greyu sprzedała się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Wielki sukces osiągnął też film "Pięćdziesiąt twarzy Greya", w którym główne role zagrali Dakota Johnson i Jamie Dornan.

O czym jest film i książka "Pięćdziesiąt twarzy Greya"?

Christian Grey sprawuje kontrolę nad wszystkim; żyje w świecie poukładanym, a sobie i innym narzuca duża dyscyplinę. Jego życie jest pozbawione emocji do dnia, gdy do jego biura wpada Anastasia Steele, kobieta o niesfornych brązowych włosach i zgrabnych nogach. Próbuje o niej zapomnieć, ale to tylko pogłębia jego uczucia, których nie potrafi zrozumieć i którym nie zdoła się oprzeć. W przeciwieństwie do kobiet, które poznał w przeszłości, Ana jest nieśmiała, zjawiskowa i zdaje się, że przejrzała, iż za cudownym dzieckiem biznesu i stylem życia właściciela luksusowego apartamentu, kryje się chłodne i zranione serce Christiana. Czy relacja z Aną pozwoli Christianowi pokonać demony przeszłości?

W filmie "Pięćdziesiąt twarzy Greya" Jamie Dornan i Dakota Johnson grają zakochanych, którzy próbują ułożyć sobie wspólne życie, choć na swojej drodze napotykają na wiele przeszkód. Christian ma specyficzne upodobania seksualne, a do tego prześladują go wspomnienia z dzieciństwa. W filmie nie brakuje gorących scen seksu, o których nagrywaniu aktorzy chętnie opowiadali.

Jamie Dornan i Dakota Johnson o scenach seksu w Greyu

Czuliśmy się komfortowo ze sobą. Ja czułam się bezpieczna i "zaopiekowana", ale cała otoczka nadal była straszna (...) Nikt mnie nie zmuszał, żebym zdejmowała ubranie. Sama wybrałam tę pracę - zdradziła Dakota.

Co o scenach seksu z Dakotą mówił Jamie?

To nie jest zbyt komfortowe i nie staje się dla nas codziennością. Ona zna dobrze moją żonę, ja znam dobrze jej chłopaka. To sprawia, że czujemy się naprawdę dziwnie, gdy to robimy – powiedział Jamie Dornan w rozmowie z „Extratv”.

Okazuje się, że nie wszystkie sceny ( również te łóżkowe) znalazły się w filmie. Twórcy filmu musieli zrezygnować z kilku nagranych sceny, ponieważ filmy wraz z nimi byłyby za długie. A może chodziło o to, że są za ostre? Zwłaszcza jedna, gdy bohaterowie grali w bilard... Zobaczcie sceny, których nie pokazano!

Wycięte sceny z trzech części Greya:

I kolejne sceny:

Pięćdziesiąt twarzy Greya - wycięte sceny z filmu

