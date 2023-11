1 z 8

Już za kilka tygodni premiera filmu "Nowe oblicze Greya" na podstawie bestsellerowej książki E.L. James. Zapewne miliony osób na całym świecie w walentynkowy wieczór pójdzie do kina na ten film, w którym główne role grają Dakota Johnson i Jamie Dornan. Poprzednie części filmu okazały się kinowymi hitami, dlatego podobny los czeka zapewne i ostatnią część romansu. Co wydarzy się w życiu głównych bohaterów? Ana i Christian wezmą ślub, zostaną rodzicami, ale ich życie wcale nie będzie pozbawione problemów. Co jeszcze się wydarzy? Musimy poczekać do premiery, ale zanim ona nastąpi - zobaczcie w naszej galerii ciekawostki na temat filmów "50 twarzy Greya" i "Ciemniejsza strona Greya".

